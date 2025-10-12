M5S Lombardia: Delegazione 5 stelle alla Perugia Assisi. Nicola Di Marco, rappresenta il Consiglio regionale indossando la fascia istituzionale

PERUGIASSISI – M5S Lombardia: Delegazione 5 stelle alla Perugiassisi. Nicola Di Marco, rappresenta il Consiglio regionale indossando la fascia istituzionale.
Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia, in cammino alla ‘Marcia per la Pace Perugiassisi’ con la fascia istituzionale in rappresentanza del Consiglio regionale lombardo.
Presenti, dietro lo striscione: “La Lombardia in Movimento per la Pace”, Gaetano Pedullà, Europarlamentare M5S, Dario Violi, coordinatore regionale M5S, Paola Pollini, consigliera regionale M5S Lombardia.
Nella delegazione lombarda anche i ragazzi del network giovani del Movimento che sfilano con lo striscione “Finanziateci il futuro non la guerra” .
Milano 12 ottobre 2025