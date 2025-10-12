Sicurezza. Il centro storico di Corsico invaso dai maranza, il video dell’ennesima lite è virale sui social

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 ottobre 2025 – Ieri sera, nel centro storico di Corsico, è scoppiata l’ennesima lite tra nordafricani in via Cavour davanti alla Fontana dell’incontro. Il video della lite è stato pubblicato sui social e condiviso da tanti cittadini e politici indignati per lo stato di insicurezza del centro storico, causato dalla presenza di numerosi giovani extracomunitari di origine nordafricana che sono soliti frequentare la piazza, senza rispetto delle regole.

Al termine della lite, sul posto sono giunte le forze dell’ordine, un’ambulanza della Croce Verde Buccinasco e un’automedica.

Un 16 enne e un 35 anni sono stati valutati sul posto e uno dei due è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Numerosi i commenti di indignazione, di richiesta del rispetto delle regole e di sicurezza, nonchè di ristabilire l’ordine pubblico, prendendo seri ed efficaci provvedimenti per punire questi personaggi, protagonisti di tanti episodi di illegalità.

V. A.