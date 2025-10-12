Valletta Brianza. Incendio distrugge il Monastero della Bernaga: evacuate le 21 monache di clausura

(mi-lorenteggio.com) La Valletta Brianza, 12 ottobre 2025 – Intorno alle ore 20.00 di ieri sera, in località Lissolo, un incendio è divampato nel monastero della Bernaga di monache di clausura, distruggendolo.

Sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Merate e ai Vigili del fuoco, sono giunte 4 ambulanze e un’automedica.

e religiose, ventuno in totale, sono state tratte in salvo e trasferite in Municipio. Una di loro, 87 anni, è rimasta lievemente intossicata, ma, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

