Valletta Brianza. Monastero della Bernaga: spente le fiamme, in atto le operazioni di bonifica delle aree percorse dal fuoco – FOTO E VIDEO

Intervento dei vigili del fuoco dalle 19:30 di ieri per un incendio che ha coinvolto il tetto del monastero della Bernaga a La Valletta Brianza, nel lecchese.
Spente le fiamme, sono sono in atto le operazioni di bonifica delle aree percorse dal fuoco.
