Valletta Brianza. Monastero della Bernaga: spente le fiamme, in atto le operazioni di bonifica delle aree percorse dal fuoco – FOTO E VIDEO

Di
Redazione
-
0
58

Intervento dei vigili del fuoco dalle 19:30 di ieri per un incendio che ha coinvolto il tetto del monastero della Bernaga a La Valletta Brianza, nel lecchese.
Spente le fiamme, sono sono in atto le operazioni di bonifica delle aree percorse dal fuoco.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui