Alla Biblioteca Sormani la mostra gratuita“Vecchi mestieri e antiche botteghe”, un viaggio fotografico nel cuore artigiano di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025 – Alla Biblioteca Sormani, luogo simbolo della cultura cittadina, è aperta al pubblico la mostra fotografica “Vecchi mestieri e antiche botteghe”, curata dal Circolo Fotografico ArtPhotogram e dedicata alla memoria e alla riscoperta dei mestieri tradizionali e delle botteghe artigiane milanesi. L’esposizione, visitabile gratuitamente da lunedì a sabato fino al’8 novembre 2025 negli spazi espositivi al piano terra della biblioteca, Corso di Porta Vittoria 6, Municipio 1, presenta 66 fotografie che documentano 22 botteghe e professioni ancora attive, raccontate attraverso immagini, volti e dettagli che restituiscono il valore della manualità e dell’esperienza.

Il percorso espositivo accompagna così il visitatore in un viaggio nella Milano che resiste al tempo e al cambiamento: laboratori di falegnami, sarti, fabbri, corniciai, restauratori e tipografi diventano testimonianze vive di un sapere tramandato per generazioni. Scatti che parlano di gesti antichi, strumenti consumati dall’uso, insegne sbiadite e mani che lavorano con precisione e pazienza.

“Abbiamo voluto rendere omaggio a questi luoghi sospesi nel tempo – spiegano i fotografi del Circolo ArtPhotogram – perché ogni banco di lavoro, ogni utensile, ogni gesto racconta un frammento della storia di Milano. La fotografia diventa così un atto di memoria e di riconoscenza verso chi ha dedicato la propria vita al mestiere.”

Promossa in collaborazione con la Biblioteca Sormani e con il Comune di Milano, la mostra si inserisce nel calendario delle iniziative culturali dedicate alla valorizzazione delle arti manuali e della memoria storica cittadina.

Sede: Biblioteca Sormani – Spazi espositivi piano terra – Corso di Porta Vittoria 6, Milano (Municipio 1)

Periodo: Fino al 8 novembre 2025

Orari di apertura: Lunedì 14.30–19.30 | Martedì–Venerdì 9.00–23.00 | Sabato 10.00–18.00 | Domenica e festivi chiuso

Ingresso libero

Per informazioni:

artphotogram@gmail.com

www.milano.biblioteche.it