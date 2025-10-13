ANNULLATO EVENTO ANNIVERSARIO 20 ANNI SOTTOMARINO ENRICO TOTI AL MUSEO

(mi-lorenteggio.com) Milano 13 ottobre 2025. La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ritiene opportuno rimandare ad altra data l’evento per il ventennale dell’arrivo del sottomarino Enrico Toti al Museo, previsto per giovedì 23 ottobre.



La decisione si rende necessaria alla luce delle recenti notizie di scenario generale, che non consentono di svolgere una manifestazione con il tono di festa e condivisione che ne avrebbe dovuto caratterizzare lo spirito originario.



Poiché l’evento non è vincolato a una data specifica, sarà individuato un momento futuro più consono per riprogrammare un’iniziativa adeguata.



Redazione