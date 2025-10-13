BLITZ ANTIDROGA NEI BOSCHI DI TALAMONA. RINTRACCIATO E ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI SONDRIO IL PUSHER DATOSI ALLA FUGA

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 13 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Sondrio prosegue in modo attento l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuata nelle aree boschive della Valtellina.

In particolare, lo scorso 10 ottobre il personale della Squadra Mobile della Questura di Sondrio ha rintracciato ed arrestato Y.Z. di anni 23, irregolare sul Territorio Nazionale, colpito da Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP del Tribunale Sondrio in data 07.07.2025 poiché, unitamente ad altro soggetto, dal mese di ottobre 2024 al mese di giugno 2025 ha compiuto attività di spaccio di sostanze stupefacenti nell’area boschiva di Talamona (SO) adiacente alla via Don Cusini. L’arresto si inserisce nel blitz effettuato lo scorso 6 giugno sempre da personale della locale Squadra Mobile proprio nella citata area boschiva, e che aveva consentito di trarre in arresto in flagranza di reato A.H. di anni 23, irregolare sul Territorio Nazionale. In quella occasione Y.Z., soggetto originariamente ignoto e poi successivamente identificato si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, fino allo scorso 10 ottobre, giorno dell’arresto. Nel corso dell’attività erano stati rinvenuti e sequestrati circa 2,5 kg. di hashish, una roncola e una mannaia. Pertanto, l’attività investigativa immediatamente svolta ha consentito l’emissione da parte dell’A.G. della predetta misura cautelare nei confronti di entrambi i soggetti e le successive indagini, consistite in plurimi servizi di appostamento e in analisi di tabulati di traffico telefonico e telematico, unitamente alle continue ricerche di questi mesi hanno permesso ai poliziotti di localizzare e trarre in arresto il fuggitivo nel Comune di Bubbiano in provincia di Milano. Y.Z. al momento del rintraccio è risultato, altresì, gravato da un’ulteriore misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Verbania per analoghi reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti commessi in quella provincia.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Pavia a disposizione dell’A.G.