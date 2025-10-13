Capelli (PD Milano) – Gruppo PD propone il gemellaggio di Milano con Gaza City

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025 – “Oggi in Consiglio Comunale a Milano, il Partito Democratico vuole presentare, con la nostra capogruppo Beatrice Uguccioni, un ordine del giorno che propone tra le altre cose l’avvio di un gemellaggio tra Milano e Gaza City.

Una scelta simbolica e concreta nella giornata del rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, in un momento in cui, pur in assenza di una vera pace giusta e sicura, si intravede una possibile speranza di futuro.
Il gemellaggio con Gaza City è un atto di responsabilità istituzionale e un impegno politico verso una città che dovrà ricostruirsi a partire dalla distruzione e dalle macerie degli ultimi anni.
L’ordine del giorno prevede inoltre il sostegno a un piano idrico per Gaza City, con il contributo di MM per l’accesso all’acqua potabile e la condanna dell’attacco alla Global Sumud Flotilla, che ha colpito una missione civile internazionale.
In questo quadro di speranza, rimane il gemellaggio con Betlemme e Tel Aviv. Questo si mantiene anche come leva istituzionale per favorire l’apertura dei corridoi umanitari, con l’intenzione di sospenderlo nel caso Israele violasse la tregua o nuovamente i principi del diritto internazionale.

Una scelta, a partire da Milano, che mette al centro l’impegno per la pace, la giustizia e la responsabilità delle istituzioni. La nostra città ha sempre avuto un ruolo nella costruzione di ponti, mai di muri.  Con questa proposta ribadiamo che non vogliamo restare neutrali di fronte all’ingiustizia, e mai come oggi serve ricordare che la pace deve essere giusta e deve avere con protagonisti il popolo palestinese”.

Così Alessandro Capelli, Segretario PD Milano metropolitana.

