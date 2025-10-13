Cesano Boscone (MI) – Ex Masotina, chiediamo interventi urgenti

Visti i notevoli disagi segnalati dai cittadini cesanesi, il sindaco Marco Pozza ha inviato una lettera a Città metropolitana per conoscere lo stato di confronto con l’azienda Synextra Spa, che sarebbe responsabile delle molestie olfattive. Nei giorni scorsi anche un incontro a Corsico, in presenza degli amministratori locali, di Arpa Lombardia, ATS Milano e i rappresentanti dell’azienda

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 ottobre 2025 – Resta alta l’attenzione del sindaco di Cesano Boscone Marco Pozza sulle molestie olfattive che risulterebbero prodotte dalla Synextra Spa (ex Masotina), azienda presente sul territorio di Corsico. Ormai da tempo, infatti, i notevoli disagi coinvolgono anche i cittadini cesanesi.

«Seguo la vicenda con molta preoccupazione – dichiara il sindaco Pozza – e per questo mi sono rivolto alla Città metropolitana di Milano, unendomi, insieme ai miei concittadini, alle segnalazioni già inviate dal Comune di Corsico. Perché anche i cesanesi non possono vivere serenamente nelle loro abitazioni e devono sopportare odori nauseabondi. Non è accettabile. Con rammarico, rilevo che anche l’ultimo incontro dei giorni scorsi tra tutti gli enti coinvolti non ha avuto un esito positivo».

Dopo la lettera inviata a Città metropolitana di Milano, nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto a Corsico un nuovo incontro a cui hanno partecipato gli amministratori dei Comuni di Cesano e Corsico, i tecnici di Arpa Lombardia, ATS Milano, Città metropolitana di Milano e i rappresentanti dell’azienda Synextra Spa.

La soluzione, tuttavia, appare ancora lontana: i problemi già documentati ed evidenziati da Arpa Lombardia per il territorio corsichese risultano ormai estesi anche ad alcune zone di Cesano Boscone. Si ritiene che il disagio sia riconducibile all’enorme quantitativo di materiale plastico maleodorante stoccato all’aperto presso l’impianto corsichese, in una modalità chiaramente non compatibile con la presenza di numerose residenze nelle vicinanze.

Durante l’incontro l’azienda ha ammesso che negli ultimi sei mesi, per un problema tecnico-amministrativo non è stato possibile smaltire i rifiuti stoccati in grandi quantitativi e ha presentato uno studio condotto dal Politecnico di Milano sulle emissioni olfattive.

«ll problema – continua il sindaco – è già stato evidenziato in occasione di altri tavoli istituzionali di confronto e la normativa ambientale è chiara: la gestione dei rifiuti non deve causare inconvenienti da odori e in questo caso il superamento dei limiti di legge per l’impatto odorigeno è accertato, così come dimostrano i risultati degli studi di ARPA. Chiediamo con urgenza che siano attivati tutti i controlli e che venga tutelata la salute e la qualità della vita dei residenti di Cesano e Corsico. I confronti sono utili se c’è la volontà concreta di intervenire, noi continueremo a seguire la vicenda quotidianamente insistendo affinché siano adottate le misure necessarie per la mitigazione del disagio».

