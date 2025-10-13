CREDARO/BG, SERTORI: VIA LIBERA A CONVENZIONE CON COMUNE E COMUNITÀ MONTANA LAGHI BERGAMASCHI PER COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

ASSESSORE: INVESTIMENTO DA 3,15 MILIONI DI EURO TRA PIANO LOMBARDIA E RISORSE PER LA MONTAGNA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025. Via libera, dalla Giunta della Lombardia, alla proposta di schema di convenzione tra Regione, Comune di Credaro (Bergamo) e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la costruzione del nuovo edificio che sarà la caserma dei Vigili del fuoco volontari.

La proposta è dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori.

“Regione Lombardia – spiega l’assessore Sertori – investe nella realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Credaro 3.150.000 euro provenienti dal Piano Lombardia e da risorse destinate a interventi speciali a favore della montagna e della ripresa economica”.

“Grazie a questo provvedimento – conclude Massimo Sertori – il comune di Credaro e l’intero comprensorio dei Laggi Bergamaschi, avranno a disposizione un nuovo ed efficiente edificio che potrà accogliere i volontari dei Vigili del fuoco e quindi li metterà in condizione di prestare un servizio sempre più efficiente per la cittadinanza”.

Redazione