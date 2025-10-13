DILS ADVISOR DI INVESTIRE SGR NELLA VENDITA DI UN PRESTIGIOSO IMMOBILE NEL QUADRILATERO DELLA MODA A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025 – Dils ha agito in qualità di advisor esclusivo di Investire SGR S.p.A., in nome e per conto del fondo immobiliare chiuso ‘Monviso’, nella vendita di un prestigioso immobile sito a Milano, in Via Sant’Andrea 25, nell’area del Quadrilatero della Moda e del CBD Duomo.

L’immobile, interamente locato a un tenant di standing internazionale, si sviluppa su otto piani fuori terra e due interrati, per una superficie lorda complessiva di circa 4.000 mq. I piani dal -1 al piano terra sono destinati a retail e showroom, mentre i livelli superiori ospitano uffici, per circa 2.500 mq complessivi. L’immobile dispone inoltre di un rooftop attrezzato, una corte interna al piano interrato e un parcheggio con posti auto coperti.

Progettato tra il 1947 e il 1950 dagli architetti Marco Zanuso e Roberto Menghi, il building è un importante esempio di architettura moderna del dopoguerra italiano. La collaborazione con Lucio Fontana, autore dei pannelli ceramici policromi che caratterizzano la facciata principale, conferisce all’edificio un valore artistico e culturale unico.

La posizione, a pochi passi da Via della Spiga e Piazza San Babila, garantisce massima visibilità e accessibilità. L’area beneficia di ottimi collegamenti, grazie alla vicinanza alla fermata San Babila (linee M1 e M4), nodo strategico per la mobilità cittadina.

La transazione evidenzia il crescente interesse degli investitori per asset prime in location centrali. Secondo gli ultimi dati del Team Research Dils, a Milano, il segmento mixed-use ha attratto circa 3 miliardi di euro negli ultimi 24 mesi, in linea con il trend europeo che privilegia asset in location di prestigio con una forte componente Office e Retail High Street.