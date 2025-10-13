East Market, domenica 19 ottobre torna l’evento del vintage

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025 – Nuovo appuntamento con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Centinaia di selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora.

Quello che caratterizza la proposta di East Market è un approccio esperienziale. Non si tratta del semplice mercatino improvvisato, ma di un evento strutturato e pensato per un pubblico trasversale. Allo shopping sono abbinate scenografie, aree tematiche, attività parallele come mostre, DJ set e aree food.

Cosa si trova da East Market

Capi vintage e second-hand dai primi anni del Novecento fino ai 2000, proposti da negozi selezionati e privati collezionisti. Dagli accessori firmati, passando alla più ampia selezione di capi in denim, militare, college, streetwear, da collezione e da tutti i giorni, con una particolare attenzione al custom e all’upcycling. Per tutti i gusti e per tutte le tasche. La più ampia selezione di oggettistica e decorazioni per la casa, proposta da creativi, artisti, e illustratori, si mescola con lo stile industrial, il modernariato, l’antiquariato, le ceramiche, le lampade e i pezzi iconici di design del ‘900. I collezionisti e negozi di vinili, si riuniscono ogni mese nella Vinyl Area. Qui i più attenti appassionati, possono trovare una vasta selezione di dischi dal rock al jazz, dall’elettronica al blues, dal reggae all’Hip-Hop. Non solo vinili, ma anche CD, musicassette, VHS, DVD, libri e curiosità sulla musica, giradischi e ghetto blaster vintage, originali o rivisitati in chiave moderna. Gli appassionati di sneakers possono cercare tra i vari stand che propongono i migliori assortimenti in circolazione. Macchine fotografiche e da scrivere, figurine, ma anche biciclette, videogame, arte sacra, bambole, toys e molto altro per i più curiosi o per i collezionisti più esigenti. Migliaia di oggetti provenienti dal passato e da tutto il mondo, rivivono una seconda o terza vita negli stand degli espositori. La scelta qualitativa dei venditori e dei prodotti rende East Market unico nel suo genere. Ad ogni edizione sono sempre disponibili oggetti diversi, eccellenze e curiosità scovate tra artigiani e appassionati del settore. Prodotti originali curati e restaurati per valorizzare l’unicità dell’oggetto, pezzi esclusivi e introvabili sono la cifra distintiva dell’evento, in contrapposizione alla dilagante moda del vintage mordi e fuggi o delle vendite all’ingrosso. Acquisti e divertimento, che guardano però anche all’ambiente. East Market da sempre valorizza la cultura e la consapevolezza del riciclo, coniugando la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità, contrastando la sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento. Con il motto “Everything Old Is New Again” vuole sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage.

Gli espositori del mese

Tra gli espositori presenti questo mese, gli immancabili Vintageafropicks che porterà una vasta selezione di capi tra gli ’80 e i ’90. Alt Means Old celebre per i piatti da collezione e stoviglie d’altri tempi customizzate con divertenti claim e Spaghettochild, specializzato in streetwear uomo e mondo skateboard. Spazio alle novità con BIBI SARTORIA che propone colorate giacche patchwork sartoriali. RADICA made in Italy che con resina, legno e diorami realizza quadri, lampade, orologi e agende fatti a mano. Vecchie vele nautiche diventano borse, borsoni e accessori grazie al lavoro della designer artigiana Paola Spatari.

Food and beverage

A disposizione del pubblico la nuova area coperta East Market Diner. Uno spazio unico con tavolini e sedie, si trovano bar, caffetteria e bakery sempre aperti per tutta la durata della manifestazione. Qui sarà possibile trovare un’ampia selezione di bibite dai caffè ai soft drink, oltre a prodotti da forno dolci e salati, come pure birre e cocktail. Nel cortile sono sempre disponibili numerosi truck con un’offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. Attivo anche il servizio guardaroba. Lo staff di East Market ha predisposto uno spazio dove poter riporre in sicurezza abiti e borse, ma anche pacchi e valigie per i molti turisti di passaggio che frequentano l’evento. Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.

domenica 19 ottobre

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 88/A – Milano

Ingresso Euro 5

Infoline +393516559781