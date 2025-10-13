HYATT CENTRIC MILAN CENTRALE APRE LA SUA LOBBY ALL’ARTE CONTEMPORANEA CON “VITRIOL VERITAS” DI SILVIA PEPE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025 – Hyatt Centric Milan Centrale apre la sua lobby all’arte contemporanea, ospitando la mostra “VITRIOL VERITAS” di Silvia Pepe, realizzata con la collaborazione di Arteutopia, dal 15 ottobre al 4 gennaio 2026.

Nel cuore di Porta Nuova, l’hotel si conferma un punto d’incontro tra ospitalità, design e cultura, trasformando i propri spazi in un ambiente espositivo aperto alla città. Le 23 opere di Silvia Pepe dialogano con la luce e l’architettura della lobby, creando un percorso visivo e simbolico che invita alla riflessione sulla trasformazione della materia e dell’esperienza.

Silvia Pepe, nata a Milano nel 1988, è artista visiva, compositrice, cantante lirica e performer.

Lavora principalmente con la combustione e la termoformazione di materiali plastici – come plexiglass, vetroresina e PVC – e parallelamente realizza tele e sculture materiche di matrice espressionista informale. I suoi lavori si concentrano sulla ritualità, in cui strumenti, voce, corpo ed elettronica si fanno teatro dell’ancestrale. Il fuoco è elemento centrale del suo linguaggio: strumento di eros, trascendenza, distruzione e disvelamento dell’inconscio.

Ha esposto in contesti prestigiosi come The Holy Art Gallery (Londra e Atene), Villa Reale di Monza, Fabbrica del Vapore di Milano, Fondazione Modigliani di Roma, Galeria Azur di Berlino, New York Art Fair e Milano Scultura 2025.

Durante il vernissage, il 15 ottobre alle 18.00, il pubblico potrà incontrare l’artista e assistere a una sua performance musicale dal vivo: voce, corpo e suono si intrecciano in un rito contemporaneo.

Con “VITRIOL VERITAS”, Hyatt Centric Milan Centrale riafferma il proprio ruolo di spazio aperto alla creatività e alla cultura contemporanea, offrendo a ospiti e visitatori un’esperienza in cui l’arte di Silvia Pepe incontra l’eleganza e l’atmosfera cosmopolita dell’hotel.

Inaugurazione: Mercoledì 15 ottobre 2025, ore 18.00

Luogo: Lobby – Hyatt Centric Milan Centrale

Via Giovanni Battista Pirelli, 20 – Milano

Periodo: 15 ottobre 2025 – 4 gennaio 2026

Orari: tutti i giorni, dalle 10.00 alle 20.00 – ingresso libero