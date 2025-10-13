I LEGNANESI tornano nel 2026 al Teatro Sociale di Como con un nuovo spettacolo, I PROMOSSI SPOSI

Testi di MITIA DEL BROCCO

Scenografie, musiche e costumi di ENRICO DALCERI

Regia ANTONIO PROVASIO

Una produzione CHI.TE.MA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025. I LEGNANESI sono pronti, come da tradizione, a tornare al TEATRO SOCIALE di COMO con il loro nuovo spettacolo “I PROMOSSI SPOSI”.

L’appuntamento è per il 23, 24, 25 e 26 aprile 2026 e i biglietti sono disponibili da oggi Ticketone e su www.teatrosocialecomo.it

La trama del nuovo spettacolo de I LEGNANESI non vuole essere una rivisitazione in chiave moderna del più celebre romanzo di tutti i tempi, “I promessi sposi”, ma un omaggio alla capacità di analisi profonda dei sentimenti del suo autore: Alessandro Manzoni, chiamato simpaticamente dagli amici lombardi “Lisander”.

È un viaggio nei sentimenti più profondi questa storia che inizia con una notizia incredibile annunciata da un Giovanni triste ed abbattuto e accettata con stupore e clamore da un’effervescente e sempre in forma Mabilia e con gioia incontenibile da una Teresa spumeggiante come mai abbiamo visto!

Forse i nostri consorti Teresa e Giovanni per uno strano errore di scartoffie comunali non sono mai stati sposati…vi immaginate? Come sarebbe la vostra vita se un giorno qualcuno vi comunicasse che la persona con la quale credete di essere sposati da più di 40 anni non è mai stata la vostra, o il vostro consorte?

Provate a pensare all’impatto che questa notizia potrebbe avere sulla vostra vita e quella dei vostri figli! Un caos, una bomba, una miscela esplosiva di malintesi, imprevisti, gag divertenti e colpi di scena ci travolgeranno in un gioco di identità confuse dove ognuno giocherà un ruolo diverso dal proprio ma rimarrà sempre se stesso, fedele ai propri sentimenti… confermando quello che diceva appunto Il Manzoni: “il cuore é un guazzabuglio”!

Sicuramente una trama avvincente e coinvolgente coadiuvata da balletti scenografici che la nostra Mabilia porterà in scena con un omaggio alle Olimpiadi invernali ma soprattutto un magico quadro musicale dedicato alla grande storia d’amore di Renzo e Lucia…ma visto che noi siamo di parte…alla grande storia d’amore fra La Teresa e il Giovanni!