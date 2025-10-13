Inizia il 20° SEGNI New Generations Festival:

inclusione, futuro, ambiente in oltre 300 spettacoli di teatro e arte per i “grandi” di domani

Al via a Mantova mercoledì 15 ottobre il festival internazionale di teatro, arte e spettacolo dedicato alle nuove generazioni, per bambini, adolescenti, scuole, come per professionisti della cultura e famiglie: un’edizione speciale, per la prima volta lunga un mese (fino al 16 novembre) e in altri comuni della provincia. Il festival è curato da sempre dall’associazione Segni d’infanzia, con la direzione artistica di Cristina Cazzola. L’Animale Simbolo della rassegna è la Lince.

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 13 ottobre 2025 – Inclusione, ambiente, futuro, partecipazione saranno alcuni dei tanti temi protagonisti in oltre 300 spettacoli, mostre ed eventi per tutte le età, per guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli e imparare a crescere nella bellezza. Inizia ufficialmente mercoledì 15 ottobre la 20a edizione di SEGNI New Generations Festival, il festival internazionale di teatro, arte e spettacolo dedicato alle nuove generazioni, per la prima volta lungo un mese, fino al 16 novembre, a Mantova e nei comuni della provincia, curato come sempre dall’associazione Segni d’infanzia, con la direzione artistica di Cristina Cazzola.



Un inizio all’insegna del cammino, della riscoperta delle azioni semplici e quotidiane, per osservare al meglio il mondo che ci circonda: dalla “passeggiata totemica” che inaugura la rassegna e celebra i 20 anni di SEGNI, che ricorda gli Animali Simbolo per ogni anno di festival passato in un corteo di maschere, alla camminata che segue i passi e festeggia il compleanno anche di Virgilio, sommo poeta originario del mantovano. Ancora, dallo spettacolo in viaggio per la città, una poesia che dà voce ai personaggi di Spoon River, all’evento speciale (folle e originale, tra salti e danze, dai Paesi Bassi) che porta per la prima volta il festival fuori dalla città, in particolare al Teatro Sociale del Comune di Castiglione delle Stiviere.

A tagliare il nastro della rassegna mercoledì 15 ottobre sarà l’appuntamento che accompagnerà il pubblico – grandi e piccoli – verso le celebrazioni dei 20 anni di SEGNI Festival, tra Animali Simbolo, visioni e memoria condivisa, con “A spasso con la lince”, una passeggiata “totemica” dalle 18.30 da Piazza Erbe (evento gratuito con prenotazione su Eventbrite.it): in cammino con 20 maschere realizzate da Roberta Bianchini, che incarnano 20 diversi Animali Simbolo, i tanti “volti” di Segni nel corso degli anni. Nei giorni a seguire, il viaggio nel tempo tra gli animali “totem” prosegue, sia con percorsi itineranti (tra le vie e gli esercizi del centro storico di Mantova) sia attraverso la mostra allestita (al Centro Famiglie Insieme e Madonna delle Vittorie): sarà l’occasione per ricordare o scoprire tutte le opere storiche dell’archivio di Segni d’infanzia, con gli imperdibili disegni degli Animali Simbolo che i vari artisti hanno donato negli anni – tra cui si ricordano il lupo di Dario Fo, la chiocciola di Giorgia, la balena di Vinicio Capossela, l’aquila di Licia Colò, il camaleonte di Arturo Brachetti, il ragno di Alessandro Bergonzoni, l’ape bombo di Altan e la cicogna di Virgilio Sieni.

Passi e letteratura per le vie e piazze di Mantova: venerdì 17 ottobre, ancora da Piazza Erbe (alle 16 e alle 19), si riparte con “Just Walking” a cura di Campsirago Residenza, una camminata per ragazzi dai 14 anni in sù, un percorso sui celebri passi di Virgilio che guida Dante nel suo viaggio, ispirazione per la Divina Commedia. Sabato 18 ottobre, il festival continua con “Le colline sussurrano” di ARS Creazione Arte e Spettacolo, in un viaggio che dà voce ai personaggi di Spoon River, la storica collezione di poesie a cura dell’autore americano Edgar Lee Masters (celebre poi nelle musiche e nelle parole di Fabrizio De Andrè), attraverso i ragazzi e le ragazze protagonisti, dalle 18 con punto di ritrovo a Castel d’Ario, Piazza Castello.

Per i bambini dai 6 anni e per tutta la famiglia, il primo weekend di festival vede in programma uno speciale evento tra i palchi e le platee del Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere, storico e pregevole teatro all’italiana. Protagonista lo spettacolo “Tinker Tales” di Andreas Denk (plan d-), dai Paesi Bassi, un cantiere folle e creativo tra spruzzi d’acqua, blackout e grondaie intasate, lanci di lavatrici, che diventa un’esperienza interattiva di danza, ritmo e invenzione, dove ogni partecipante diventa parte dell’ingranaggio.

Durante lo spettacolo i testi presenti saranno tradotti anche nella lingua dei segni LIS per dare la possibilità a più persone possibili, anche al pubblico meno coinvolto ad attività teatrali, di divertirsi con questo spettacolo, accessibile e originale. Appuntamento domenica 19 ottobre con un doppio spettacolo, alle 11.30 e alle 17. (Prezzo unico per tutti i biglietti, informazioni disponibili sul sito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/tinker-tales/279945?culture=it-it).

Su ambiente e natura, nelle prime settimane di festival arriva invece “Siamo moltitudini – Batteri, simbiosi e la vita che non vediamo” a cura di SemiVolanti/Altri Mondi Bike Tour, una narrazione visionaria che ci mostra, con basi scientifiche, come potremmo imparare a collaborare invece di combattere inutilmente. Dal 26 al 28 ottobre, presso la Sala delle Capriate di Sant’Andrea. Sabato 25 ottobre, spazio anche a “Creature” di DanzArea e COD Danza, una performance itinerante in cui esplorare la simbologia della maschera animale, per superare limiti fisici ed emotivi: ritrovo alle 17 a Gazzo di San Giorgio Bigarello, alla Stazione dei treni.

Imparare ad amare l’arte e crescere nella bellezza: si rinnova ancora una volta la missione di SEGNI New Generations Festival, che porterà le famiglie nei luoghi d’arte del centro storico di Mantova – da Palazzo Te a Palazzo Ducale, dal Teatro Bibiena al Museo MACA, dalla Loggia del Grano di Palazzo Andreani all’ex chiesa di Madonna delle Vittorie – allestiti a spazi teatrali. E per questa edizione, il festival si allarga a tutto il territorio mantovano, coinvolgendo come luoghi di spettacolo i comuni di Castiglione delle Stiviere (al Teatro Sociale), Suzzara (al Museo Galleria del Premio di Suzzara), Castellucchio e nei luoghi di rigenerazione urbana dell’Ecomuseo delle risaie, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano, al Castello di Castel d’Ario e Corte Dosso Cadè a San Giorgio Bigarello.

Compagnie da tutta Europa, mostre raccontate da adolescenti, masterclass e talk per diventare gli adulti di domani: insieme ai più piccoli e alle loro famiglie, ai giovani di tutte le età, come alle scuole e a tutto il pubblico di professionisti e animatori culturali, che come ogni anno torneranno a incontrarsi. Con un’unica regola aurea, valida per tutti gli eventi del festival: in prima fila i più piccoli e dietro tutti gli altri, per lasciarsi guidare dall’animo fanciullesco che ognuno di noi conserva. L’Animale Simbolo della rassegna di quest’anno è la Lince, a cui è dedicata la copertina disegnata dalla giovane mantovana Gaia Deleidi.

Il festival è realizzato grazie al sostegno di MIC Ministero della Cultura, Comune di Mantova, Comune di Castiglione delle Stiviere, Comune di Suzzara, Comune di Castellucchio, Fondazione Cariplo (nell’ambito del progetto TransFORMATion), Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Comunità Mantovana, Fondazione Banca Agricola Mantovana.

INFO BIGLIETTERIA: Biglietto unico: € 8,00 (a partire da 12 mesi) | Biglietto scuole: € 7,00 a studente

Riduzioni: per persone con disabilità; per famiglie: l’acquisto di 4 eventi per almeno 1 adulto e 1 bambino/ragazzo dà diritto alla riduzione di 1 € su tutti i biglietti.

BIGLIETTO SOSPESO: è possibile acquistare un Biglietto sospeso, che l’Associazione potrà destinare a coloro che non hanno le risorse necessarie per partecipare agli eventi del festival.

CONTATTI BIGLIETTERIA: Tel. +39.0376.752882 | +375.6382711 | biglietteria@segnidinfanzia.org

SITO: segnidinfanzia.org

