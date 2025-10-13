Leolandia premiata ai Parksmania Awards 2025: lo staff al centro del successo

(mi-lorenteggio.com) Capriate San Gervasio, 13 ottobre 2025 – Leolandia si aggiudica il premio come Miglior Staff 2025 ai Parksmania Awards, “gli Oscar dei Parchi”, riconoscimento che testimonia la solidità di una visione aziendale fondata sul valore delle persone. Il risultato è frutto di una strategia che, attraverso programmi di formazione mirata, politiche di welfare e un innovativo progetto di employer branding, ha permesso al parco di costruire una squadra competente, motivata e orientata alla qualità dell’accoglienza.

Un approccio integrato che si riflette non solo nella soddisfazione dei dipendenti, ma anche nel costante miglioramento della customer experience, come testimoniano le indagini di mercato condotte negli ultimi anni, che evidenziano la cortesia e la disponibilità del personale tra i fattori più apprezzati dai visitatori. La motivazione ufficiale del riconoscimento parla chiaro: “Per l’accoglienza calorosa, la professionalità e l’attenzione costante verso ogni famiglia, il team di Leolandia si conferma un modello di eccellenza. Uno staff preparato, appassionato e sempre sorridente, capace di trasformare ogni visita in un’esperienza speciale, grazie a un impegno quotidiano che unisce competenza, empatia e dedizione”.

La vittoria ai Parksmania Awards rappresenta una tappa significativa di un percorso di lungo periodo che ha trasformato la gestione delle risorse umane in un vero asset competitivo.

A Leolandia, lo staff è considerato il cuore pulsante del parco: ogni collaboratore viene accompagnato in un cammino di crescita professionale che gli consente di anticipare i bisogni delle famiglie e di interpretare in modo autentico i valori dell’accoglienza. Solo nel 2025 sono state erogate oltre 3.250 ore di attività formative, a conferma dell’investimento continuo nella valorizzazione delle competenze e nel benessere organizzativo. Accanto alla formazione, Leolandia ha sviluppato un articolato sistema di welfare interno che promuove la qualità del lavoro e il senso di appartenenza. Le convenzioni con partner esterni, la flessibilità nella scelta dei turni e gli ingressi gratuiti concorrono a creare un ambiente positivo, in cui la motivazione e la collaborazione diventano elementi distintivi dell’esperienza professionale.

In questo contesto si inserisce anche una campagna di recruiting strutturata, basata su un progetto di employer branding, unico nel panorama dei parchi divertimento italiani, che posiziona Leolandia come contesto ideale per muovere i primi passi nel mondo del lavoro. La campagna 2025, caratterizzata dal claim “Qualunque cosa ti riservi il futuro, inizia da qui!”, ha dato voce ai giovani dipendenti, protagonisti di una comunicazione autentica e diretta sui canali Instagram e TikTok. Il progetto, che proseguirà nel 2026 con nuovi video sui social e un rinnovato piano editoriale su Linkedin, ha prodotto risultati significativi: +560% di visite alla pagina “Lavora con noi” del sito e una crescita del +54% di candidature ricevute, con un incremento del 78% dalla provincia di Bergamo. “Ogni anno Leolandia impiega centinaia di persone, dai giovani che desiderano affacciarsi per la prima volta al mondo del lavoro fino a persone più adulte in cerca di opportunità concrete. Il nostro obiettivo è essere inclusivi, offrendo prospettive a profili ed esigenze diverse” – commenta Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia – “Con l’allungamento della stagionalità del parco, i periodi di impiego sono più estesi, possiamo offrire stabilità e continuità a chi sceglie di crescere con noi, in un ambiente che unisce professionalità e divertimento”. Il premio come Miglior Staff si inserisce in un contesto più ampio: Leolandia figurava infatti tra i finalisti di altre due categorie dei Parksmania Awards 2025, Miglior Show Indoor con “Il Drago della Sorgente” e Miglior Nuova Attrazione Family con l’area tematica “Crazy Circus”, recentemente inaugurata, a testimonianza della qualità trasversale dell’offerta del parco.



Redazione