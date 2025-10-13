LOST FREQUENCIES TORNA IN ITALIA, VENERDÌ 6 MARZO 2026, MILANO @ FABRIQUE​

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025 – Lost Frequencies, uno tra gli artisti più rappresentativi e apprezzati della scena elettronica internazionale, torna in Italia con uno show prodotto da Vivo Concerti previsto venerdì 6 marzo 2026 al Fabrique di Milano.

I biglietti per lo show saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da martedì 14 ottobre alle 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da sabato 18 ottobre 2025 alle ore 10:00.

Con un sound inconfondibile che fonde deep house, tropical house ed elementi pop melodici, Lost Frequencies ha creato uno stile unico, capace di emozionare e far ballare milioni di persone in tutto il mondo. L’artista è pronto a tornare in Italia per far vivere al pubblico un’esperienza musicale travolgente e ricca di energia.

Lost Frequencies, pseudonimo del produttore e DJ belga Félix De Laet (classe 1993), è oggi uno degli artisti più apprezzati della scena elettronica internazionale. Il suo progetto nasce nel 2014, con “Are You With Me”, rivisitazione di un brano country di Easton Corbin che diventa un successo globale, conquistando le classifiche europee. Nel 2016 pubblica il primo album “Less Is More”, seguito da “Alive & Feeling Fine” (2019), lavori che mettono in luce la sua capacità di coniugare melodia, introspezione e ritmo. Nel 2023 pubblica l’album “All Stand Together” che contiene la hit mondiale “Where Are You Now” con Calum Scott: un brano da record che ha ora oltre 2 miliardi di stream e reso Lost Frequencies il primo artista belga a raggiungere 1 miliardo di ascolti su Spotify con un singolo. Il successo di “Where Are You Now” gli vale una nomination ai Brit Awards come Best International Song, confermandolo tra i protagonisti assoluti della musica elettronica contemporanea. Nel 2025 pubblica una rielaborazione di “Sweet Disposition (A Moment, A Love)” e il recente brano “Summer Skies (Love To Cry)” con Argy e Rhys from the Sticks. Oggi conta oltre 32 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e si esibisce sui più grandi palchi del mondo, da Tomorrowland a Coachella, con live show che fondono DJ set e performance strumentali dal vivo.