Medio Oriente: liberazione degli ostaggi, la dichiarazione del Presidente Meloni

(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 ottobre 2025 – “Oggi è una giornata storica: gli ostaggi sono stati liberati, un risultato straordinario frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima fase del Piano di pace per il Medio Oriente del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e di stabilità duratura.

L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole”.

Redazione