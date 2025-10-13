Milano. Consiglio Comunale: no allo stop al gemellaggio con Tel Aviv: protesta e tafferugli dentro e fuori Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025 – Il Consiglio comunale come da programma si è riunito oggi, lunedì 13 ottobre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino. La seduta è stata aperta dagli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri, a cui sono seguiti gli Ordine del Giorno.

Con l’Ordine del Giorno del consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Azioni urgenti per fermare il genocidio del Popolo Palestinese, nel cui testo vi era anche lo stop al gemellaggio con la città di Tel Aviv. Il punto all’ordine del giorno è stato respinto con 9 voti favorevoli e 21 contrari. Dal pubblico è partito il coro “Vergogna, vergogna”, con la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi che ha chiesto l’intervento della polizia locale e ha interrotto la seduta.

All’esterno di Palazzo Marino, la celere, per ragioni di sicurezza, presidiava l’ingresso e alcuni manifestanti sono entrati in conflitti con la polizia.