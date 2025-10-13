Milano. “I volti della povertà in carcere” nella Basilica di Sant’Ambrogio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre – L’iniziativa, inserita nel cammino del Giubileo 2025, nasce dal desiderio di raccontare la povertà, la fragilità e la speranza attraverso i volti e le storie raccolti nel carcere di San Vittore.

Le immagini di Matteo Pernaselci e i racconti di Rossana Ruggiero restituiscono un’umanità che spesso resta invisibile, invitando a guardare oltre le sbarre con uno sguardo di compassione e di verità. Durante la serata, alcuni dei protagonisti di queste storie porteranno la loro testimonianza, condividendo esperienze di dolore e rinascita.

La mostra fotografica resterà visitabile nella Basilica di Sant’Ambrogio fino al 2 novembre 2025.

Un evento che intreccia arte, fede e impegno civile, promosso dal Comune di Milano e dalla Basilica di Sant’Ambrogio, con il contributo della Fondazione Roma, in collaborazione con Retrosguardi, Incontro e Presenza, Sesta Opera San Fedele, Politecnico di Milano, San Vincenzo de Paoli -Consiglio Centrale di Roma e Amici della Nave.

Le parole e le immagini saranno accompagnate da momenti musicali a cura del CPM Music Institute di Milano, con l’esecuzione di brani vocali e strumentali che daranno voce ai temi della misericordia, della fragilità e della speranza. La musica diventerà filo invisibile tra le storie narrate e l’ascolto del pubblico, amplificando il senso di condivisione e di tenerezza che anima l’intera serata.

PROGRAMMA DELLA SERATA – Dialogo sul carcere con i volti del Volume e le voci di ieri, di oggi e di domani

Ore 20:30

Saluti Istituzionali

Mons. Carlo Faccendini, Abate Parroco della Basilica di Sant’Ambrogio

Giuseppe Sala – Sindaco di Milano*

Voci di oggi

Giacinto Siciliano – Provveditore Regionale Lazio, Abruzzo e Molise – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Filippo Giordano – Direttore Dipartimento GEPLI – LUMSA Università

Mons. Luca Bressan – Vicario Episcopale della Diocesi di Milano

Massimiliano Menichetti – Responsabile Radio Vaticana – Vatican News

Nello Scavo – Inviato Speciale di Avvenire

Modera: Alessio Lasta, giornalista de “Lo stato delle cose” – Rai 3

Voci di ieri

Fabrizio Ravelli, giornalista

in dialogo con Luigi Pagano, già Direttore del carcere di San Vittore e Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale

Voci di domani

Gli autori dialogheranno con

Don Dario Acquaroli – Direttore Comunità Don Lorenzo Milani, Vicepresidente Associazione Retrosguardi

Guido Chiaretti – Presidente Sesta Opera San Fedele

Andrea Di Franco – Professore Ordinario, Dip.to Architettura e studi urbani, Politecnico di Milano

Eliana Onofrio – Presidente Associazione Amici della Nave

Fabio Romano – Presidente Associazione Incontro e Presenza

Modera: Marina Tomarro, giornalista Radio Vaticana