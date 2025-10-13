MO: MEGHNAGI (COMUNITÀ EBRAICA MILANO), ‘OGGI INIZIO NUOVA ERA PER TUTTO IL MEDIO ORIENTE’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025 – «Oggi è veramente una giornata storica non solo per il popolo ebraico e per Israele ma per tutto il mondo libero e democratico. Dopo due anni in cui hanno vissuto nei cunicoli, nei tunnel, senza cibo e maltrattati, oggi finalmente i 20 ostaggi vivi tornano a vedere la luce e sono liberi. Speriamo che anche i corpi dei poveri ostaggi morti vengano restituiti alle famiglie il prima possibile. Secondo me questo può essere veramente l’inizio di una nuova era non solo per Israele e Gaza ma per il Medio Oriente tutto perché è bellissimo vedere questi Paesi arabi importanti che hanno firmato l’accordo ed è fantastico che Israele e che pure Hamas e la ANP lo abbiano firmato. Poi bisognerà vedere la seconda parte degli accordi ma questo è un gesto bellissimo. Bravissimo Trump!». Walker Meghnagi, Presidente della Comunità Ebraica di Milano, commenta così l’inizio del percorso di pace tra Hamas e Israele e la liberazione degli ostaggi.

