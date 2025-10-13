Nasce la Nazionale Italiana Sanitari: in campo per la salute, uniti per la vita

(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 ottobre 2025 – Dalla passione per il calcio e dal desiderio di fare del bene

nasce ufficialmente la Nazionale Italiana Sanitari (NIS), una squadra formata da

medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e manager del settore salute che

hanno scelto di unire le proprie forze dentro e fuori dal campo con un unico obiettivo:

promuovere la cultura della salute e sostenere progetti di solidarietà attraverso lo

sport.

La Nazionale Italiana Sanitari è un’associazione senza scopo di lucro che si propone

di portare la cura e l’attenzione per gli altri anche oltre gli ospedali, promuovendo

iniziative benefiche, eventi sportivi e campagne di sensibilizzazione.

Il 100% dei fondi raccolti verrà destinato a progetti concreti di cura e sostegno

psico-fisico delle persone più fragili.

Le dichiarazioni dei fondatori

Il progetto, ideato dal Dott. Joseph Fiore e dal Prof. Dott. Luca Cipriano, e condiviso

fin dal principio con il Notaio Edoardo Marcucci e con tutto il Direttivo

dell’Associazione, rappresenta un nuovo modo di intendere la solidarietà: unire la

sanità italiana sotto un unico simbolo di vita, unione e speranza.

I soci fondatori hanno sottolineato il valore umano e simbolico dell’iniziativa.

Prof. Dott. Luca Cipriano, Presidente Onorario e Socio Fondatore NIS, ha dichiarato:

“Ogni giorno, come medici, viviamo la cura come una missione. Con la NIS abbiamo

scelto di portare questa missione anche fuori dagli ospedali, indossando una maglia

che unisce tutti gli operatori sanitari italiani. La NIS rappresenta un segno di fiducia

nella vita, un inno all’unione e alla speranza.”

Dott. Joseph Fiore, Manager Sanitario, Presidente Esecutivo e Socio Fondatore NIS,

ha spiegato:

“La Nazionale Italiana Sanitari è nata dal desiderio profondo di fare qualcosa di

positivo e concreto, mettendo in campo la parte più bella di noi: la capacità di

prenderci cura.

Vogliamo trasmettere e coltivare valori autentici — l’impegno, la solidarietà, il

rispetto, la speranza — perché solo così possiamo costruire qualcosa che resti.

Il 26 settembre non è solo una data: è il primo battito di un sogno che appartiene a

tutti.”

Notaio Edoardo Marcucci, Tesoriere e Socio Fondatore NIS, ha aggiunto:

“Questo progetto è un atto d’amore verso la vita e verso chi la difende ogni giorno.

Partecipare alla sua nascita come socio fondatore è un privilegio che porta con sé un

impegno etico e concreto: garantire che ogni iniziativa sia trasparente, sostenibile e

realmente utile a chi ne ha più bisogno.”

Il primo evento ufficiale: “Il 1º Battito – Quadrangolare di Beneficenza”

Il 15 novembre 2025, presso il Circolo Villa Flaminia di Roma, si terrà il primo

evento ufficiale della Nazionale Italiana Sanitari:

“Il 1º Battito – Quadrangolare di Beneficenza”, con la partecipazione di:

* Nazionale Italiana Sanitari * Nazione Italiana Giornalisti e Comunicatori Digitali * Nazionale Italiana Campioni Olimpici * Selezione Banca Fideuram

L’intero ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico

Umberto I di Roma.



Slogan ufficiale

In campo per la salute, uniti per la vita.

Redazione