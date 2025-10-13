Nuovo podio per DL Racing nel Super Trofeo a Barcellona

Dopo il Nurburgring, con le Lamborghini Huracan ST Evo2 il team milanese centra l’obiettivo anche sul circuito catalano, stavolta grazie al pugliese Turzo, mentre è pioggia di top-10­ con gli altri equipaggi. E ora “tutto d’un fiato” ultimo round e Finali Mondiali a Misano in novembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2025. Missione Compiuta per DL Racing a Barcellona nel Lamborghini Super Trofeo, sceso in pista per il penultimo round stagionale prima di Misano, che in novembre ospiterà anche l’ambìto appuntamento delle Finali Mondiali. Proprio per arrivare il più preparato possibile con i propri alfieri della classe LC, il team milanese, sempre in stretta partnership tecnica con Krypton Motorsport, lo scorso weekend si è presentata al completo sul circuito catalano, schierando ben quattro equipaggi impegnati sulle Lamborghini Huracan ST Evo2 della squadra. Con un nuovo “picco” stagionale raggiunto nel monomarca della Casa del Toro. Dopo quello centrato da Philip Tang al Nurburging, infatti, all’esordio sul circuito del Montmelò (come del resto tutti i portacolori DL Racing) Francesco Turzo ha conquistato il primo podio personale nel Super Trofeo, il secondo in LC per il team in questo 2025 in prospettiva. Il gentleman driver pugliese è alla sua prima stagione nelle corse di livello, ma il cammino intrapreso con la squadra diretta da Diego Locanto sta dando frutti sempre più maturi.

A Barcellona Turzo si è preso la top-5 di gara 1 e poi ha messo insieme l’expolit più bello grazie al terzo posto di gara 2 e alle bollicine del post-corsa. Per quanto riguarda Tang, invece, dopo uno sfortunato test di preparazione, come miglior risultato del weekend il pilota di Hong Kong non è riuscito ad andare oltre il nono posto di gara 2, raccogliendo comunque nuovi punti preziosi per la classifica. Poca fortuna, invece, per il bellunese classe 1976 Cristian Bortolato, costretto allo stop in entrambe le corse, mentre è positivo il bottino dell’equipaggio formato da Chan Chi Chung e Ka Hing Tse. I due piloti di Hong Kong hanno ulteriormente mosso la classifica grazie a due buone prestazioni che in gara 1 li hanno visti terminare ottavi e in gara 2 sfiorare con il sesto posto la top-5. Detto dell’impegno finale Lamborghini il prossimo mese a Misano, DL Racing si prepara ora a vivere anche la supersifa decisiva del Campionato Italiano GT Sprint, in programma il 24-26 ottobre a Monza.

Il team principal Diego Locanto dichiara nel post-Montmelò: “Siamo contentissimi del nuovo podio e anche per Turzo nello specifico perché cresce e guida bene da tempo ormai, ma ora si è sbloccato anche psicologicamente e ha raggiunto l’obiettivo. Ciò significa che anche il nostro lavoro come squadra sta proseguendo nella giusta direzione. Barcellona è uno dei circuiti più complessi da affrontare per degli esordienti, quindi il weekend era forse il più tosto della stagione. In generale, aldilà di Francesco, anche gli altri piloti si sono comunque fatti valere. Alle finali di Misano arriviamo con questi ragazzi nel rispetto del programma di crescita pianificato, ripetersi anche in quel contesto sarebbe la ciliegina sulla torta nella loro stagione d’esordio. Il team farà il possibile per metterli nelle condizioni di riuscirci”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano