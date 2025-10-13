Prolungamento della M4 fino a Buccinasco, l’ipotesi del sindaco Pruiti convince anche la Giunta di Milano

Nella delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, vengono illustrati i possibili percorsi della metropolitana blu da San Cristoforo ai Comuni del Sud ovest: la soluzione migliore indicata è la realizzazione di una sola fermata aggiuntiva con un costo di 150 milioni di euro

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 13 ottobre 2025 – Dopo le linee guida, arriva anche il documento di fattibilità sul prolungamento della M4 fino al territorio di Buccinasco. Un progetto che il sindaco Rino Pruiti e l’Amministrazione comunale sostengono e chiedono fin dal 2014 e ora verrà inserito nel Piano delle opere pubbliche 2026-2028 del Comune di Milano.

Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale di Milano ha approvato una delibera che contiene il documento di fattibilità delle alternative progettuali per il prolungamento della M4: nel documento vengono illustrati i possibili percorsi dall’attuale capolinea di San Cristoforo verso i comuni del Sud ovest milanese e la soluzione migliore indicata è il prolungamento di 1,4 km fino a Buccinasco, con una sola fermata aggiuntiva, per un costo stimato di 150 milioni di euro.

“La delibera del Comune di Milano – dichiara il sindaco Rino Pruiti – conferma quanto ribadiamo di anni: prolungare la M4, almeno inizialmente, fino a Buccinasco presenta costi di investimento e di esercizio contenuti, e quindi è concretamente realizzabile. Oltretutto questa ipotesi sarebbe compatibile con una ulteriore futura estensione verso ovest. Abbiamo lottato per l’arrivo della M4 fin dal 2014 perché crediamo fermamente che realizzare la fermata sul nostro territorio sia non solo possibile ma anche necessario per i nostri cittadini. Noi faremo tutto quanto necessario per rendere l’area accessibile”.

“Per rendere la fermata raggiungibile da tutte le zone di Buccinasco – aggiunge Mario Ciccarelli, assessore ai Trasporti – valuteremo eventualmente anche l’introduzione di un sistema di trasporto ecologico interno al territorio comunale. Attendiamo da anni questa notizia, il prolungamento della M4 consentirà una reale svolta per il trasporto pubblico del nostro territorio”.

