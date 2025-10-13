Rho. Allarme in via Capuana: modifica la rete interna e genera una fuga di gas

(mi-lorenteggio.com) Rho, 13 ottobre 2025 – Allarme in via Capuana, questa mattina, in una delle palazzine di proprietà di INPS nel popoloso quartiere residenziale. Al piano terreno del civico 19, al condominio Salici, sono intervenuti i vigili del fuoco per una fuga di gas, visto l’odore avvertito dal vicinato. Giunta sul posto, la Polizia Locale ha verificato la presenza nell’appartamento di un cittadino bengalese che, a quanto pare, vive lì insieme con la moglie, al momento assente.

L’uomo per poter utilizzare il gas ha manomesso l’impianto e chiuso la bocchetta di areazione, cosa che ha scatenato la fuga di gas e la paura dei residenti. A suo carico si valuta l’occupazione abusiva dei locali stante un subaffitto in nero da una persona ormai deceduta; l’appartamento è stato dichiarato inagibile per il pericolo riscontrato e per le precarie condizioni igieniche in cui versa l’alloggio. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Rho.

