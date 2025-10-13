Roma hub internazionale: oltre 130 delegazioni governative in arrivo nei prossimi tre giorni

(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 ottobre 2025 – Nella cornice dell’attuale contesto internazionale, Roma si accinge nei prossimi giorni ad ospitare tre grandi eventi che hanno richiesto un rilevante sforzo di pianificazione.
Le misure organizzative sono state discusse oggi pomeriggio in via San Vitale, nel corso del tavolo tecnico presieduto dal Questore di Roma.
Si inizierà dalla visita di Stato del Santo Padre al Quirinale, cui seguirà l’“Aqaba Process” a Villa Madama e Valle Giulia, un incontro promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri italiana. Parallelamente, presso la sede della FAO, si svolgerà il forum alimentare mondiale (“World food forum”).
In occasione dei tre eventi, a partire da domani, la Capitale ospiterà oltre 130 delegazioni governative provenienti da tutto il mondo, alle quali le Forze dell’ordine saranno chiamate a garantire un adeguato livello di protezione.
Saranno in campo unità specializzate anti terrorismo, tiratori scelti, nuclei NBCR, reparti anti sommossa, dispositivi anti drone e droni della Polizia di Stato in sorvolo per il monitoraggio aereo.
Le aree interessate saranno organizzate con livelli di massima sicurezza che richiederanno modifiche alla viabilità cittadina e chiusure temporanee al traffico (come da cartografico che segue).
Tutti i servizi tenderanno a limitare al massimo i disagi per i cittadini che saranno chiamati ancora a giornate difficili per le aree centrali della città.