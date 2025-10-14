Bollate (Si)cura il 18 ottobre in piazza con la Protezione civile. Ecco il programma

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 14 ottobre 2025 – Un programma ricco e coinvolgente quello pensato per l’iniziativa “Bollate (Si)cura. In piazza con la Protezione Civile”, l’evento promosso dall’Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Bollate e dal Comando della Polizia Locale, in programma per domenica 18 ottobre 2025, dalle 10 alle 18 nel centro di Bollate.

Il programma della giornata

· Ore 10.00 – Apertura ufficiale con alzabandiera e saluti istituzionali

· Ore 11.00 – Dimostrazioni pratiche della Protezione Civile e comportamento in caso di emergenza

· Ore 15.00 – Simulazione di ricerca con i cani della Guardia di Finanza

· Ore 16.00 – Nuova sessione di dimostrazioni pratiche della Protezione Civile

· Ore 17.30 – Chiusura con ringraziamento a operatori e partecipanti

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand, provare attività esperienziali, assistere alle esercitazioni e ricevere materiale informativo su sicurezza, emergenze e prevenzione.

Nel corso dell’iniziativa anche il “Progetto di Sicurezza Stradale” con la presenza di un’aula scolastica multimediale itinerante dove i “maestri di sicurezza” insegneranno ai più piccoli la sicurezza stradale attraverso giochi a tema, filmati e cartoni animati. Approfondimenti anche sulle attività della nostra Polizia locale con simulazioni di alcol test, possibilità di salire sugli automezzi e vedere i giubbotti antiproiettile.

“Bollate è Sicura – ha detto l’Assessore alla Sicurezza e Protezione civile Giovanni Ravelli – quando ci sono persone pronte e addestrate che professionalmente e volontariamente si occupano di prevenzione e protezione. Ma Bollate Si Cura anche con la partecipazione e la collaborazione dei suoi cittadini attenti e disponibili a renderla migliore. L’albo dei Volontari Civici è stato istituito da questa Amministrazione proprio per favorire e far crescere quei comportamenti altruistici virtuosi tanto necessari al vivere bene insieme.

Bollate Si(Cura) è un evento organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile e dal Comando della Polizia Locale, in collaborazione con Protezione Civile SEO, Carabinieri di Bollate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ANC, ANA, A.GE.PRO., Parco delle Groane, Rho Soccorso.