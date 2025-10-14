Con il ‘Progetto Scuola’ Banco BPM sostiene l’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Bollate per la sistemazione dell’aula informatica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2025 – Banco BPM sostiene la sistemazione dell’aula informatica della scuola secondaria di primo grado Eugenio Montale dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Bollate, nella Città Metropolitana di Milano.

Ieri, presso la scuola di via Montessori, si è svolta una cerimonia di inaugurazione, a cui hanno preso parte l’Assessore Mauro Dainelli, la Presidente del Consiglio di Istituto Cristina Villa, la Dirigente Scolastica Anna Origgi, il capo area di Monza e Brianza di Banco BPM Mario Piffarerio, il Responsabile Responsabilità Sociale d’Impresa di Banco BPM Marco Vavassori e il referente Commerciale della filiale di Bollate di Banco BPM Marco Zaniboni. Durante l’evento l’Assistente Tecnico della scuola, Emiliano Rizzo, insieme alla referente Multimediale, Enza Verzì, hanno illustrato le funzionalità e le potenzialità dell’aula multimediale.

Il contributo donato da Banco BPM ha permesso la sistemazione dell’aula informatica con nuove strumentazioni per renderla più fruibile e raggiungere il numero di postazioni adatte ad accogliere una classe intera. Lo spazio, così restituito alla comunità scolastica, è stato inoltre collegato all’aula STEM e Tinkering per agevolare collaborazione e studio tra i quasi 400 alunni della scuola tra gli 11 e i 14 anni.

Questo progetto è stato sostenuto attraverso il “Progetto Scuola” di Banco BPM, un’iniziativa nata nel 2018 per sostenere le scuole nelle loro necessità didattiche, nel rinnovo degli edifici o delle dotazioni tecnico – didattiche o per rispondere a esigenze particolari e contingenti. Ad oggi sono oltre 1300 gli istituti supportati da Banco BPM nell’ambito di questo progetto.

“Siamo particolarmente orgogliosi del Progetto Scuola poiché ci consente di sostenere il tessuto sociale del territorio attraverso la scuola che è un’istituzione fondamentale – ha commentato Marco Aldeghi, Responsabile Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM – Fornire un aiuto concreto alle scuole per progetti significativi che aiutano a migliorare la didattica degli studenti significa investire nelle nuove generazioni e quindi nel nostro futuro. Banco BPM rimane in questo modo un punto di riferimento e di supporto per le Comunità in cui opera”.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Banco BPM per la generosa donazione di nuove strumentazioni informatiche alla nostra scuola – ha dichiarato Anna Origgi, la Dirigente Scolastica della scuola secondaria di primo grado Eugenio Montale – Grazie a questo prezioso contributo, è stato possibile ammodernare l’aula informatica, rendendola uno spazio ancora più funzionale e stimolante per l’apprendimento dei nostri studenti, che potranno così sviluppare competenze digitali fondamentali per il loro futuro. Un gesto di grande valore che testimonia l’importanza della collaborazione tra scuola e territorio a sostegno della crescita delle giovani generazioni”.

Redazione