Diretta live – Papa Leone XVI in visita Ufficiale al Presidente della Repubblica Italiana, on. Sergio Mattarella: il programma

Martedì 14 ottobre il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita ufficiale al Palazzo del Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza il Sig. Sergio Mattarella.
VISITA UFFICIALE
del Santo Padre
LEONE XIV
al Presidente della Repubblica Italiana
On. SERGIO MATTARELLA
Palazzo del Quirinale martedì 14 ottobre 2025
DELEGAZIONE UFFICIALE
SANTO PADRE LEONE XIV
Card. Pietro Parolin,
Segretario di Stato di Sua Santità;
Card. Matteo Maria Zuppi,
Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana;
Card. Baldassarre Reina,
Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma;
S.E. Mons. Edgar Peña Parra,
Sostituto per gli Affari Generali;
S.E. Mons. Paul Richard Gallagher,
Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali;
S.E. Mons. Luciano Russo,
Segretario per le Rappresentanze Pontificie;
S.E. Mons. Petar Rajič,
Nunzio Apostolico in Italia;
Suor Raffaella Petrini,
Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
Mons. Leonardo Sapienza,
Reggente della Casa Pontificia;
Mons. Javier Domingo Fernández González,
Capo del Protocollo della Segreteria di Stato;
Mons. Massimiliano Matteo Boiardi,
Officiale della Segreteria di Stato;
Rev. Edgard Rimaycuna,
Segretario Particolare del Santo Padre;
Comm. Pier Giorgio Zanetti,
Aiutante di Camera del Santo Padre.
PROGRAMMA
ore 10.20
Il Santo Padre lascia il Palazzo Apostolico e parte in auto dal Cortile San Damaso, seguito dai membri della Delegazione ufficiale
Il corteo papale giunge al confine con lo Stato Italiano in Piazza Pio XII, ove il santo Padre riceve l’omaggio della Missione Straordinaria del Governo Italiano:
1. On. Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale
2. Dott. Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
3. S.E. il Signor Francesco Di Nitto, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede
4. Dott. Carlo Deodato, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
5. S.E. il Signor Riccardo Guariglia, Segretario Generale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale
Un Reparto di formazione, con bandiera e banda, rende gli onori
Il Santo Padre scende dalla vettura e prende posto sul tappeto; i Membri della Delegazione restano nelle vetture
Da Piazza Pio XII a Piazza Venezia, il corteo papale è scortato da Corazzieri in motocicletta; da Via Cesare Battisti al Palazzo del Quirinale, viene scortato da Corazzieri a cavallo
Ore 11,00
Il corteo papale entra nel Palazzo del Quirinale nel Cortile d’Onore
Il Santo Padre viene accolto dal Presidente della Repubblica e insieme prendono posto sul tappeto per gli Onori
I Membri della Delegazione Ufficiale prendono posto al luogo indicato
Esecuzione degli Inni nazionali pontificio e italiano
Al termine degli Inni, Il Santo Padre e il Presidente raggiungono la Sala del Bronzino: foto ufficiali davanti alle Bandiere, e presentazione dei rispettivi Seguiti
Il Santo Padre e il Presidente della Repubblica si recano nello Studio alla Vetrata, per il colloquio privato
Nel frattempo, le Delegazioni Vaticana e Italiana si recano nella Sala del Druso, per il colloquio parallelo
Terminato il colloquio privato, il Santo Padre e il Presidente raggiungono la Sala degli Arazzi dì Lille, per lo scambio dei doni
Il Santo Padre dona al Presidente un mosaico raffigurante il Colosseo, opera dello Studio del Mosaico Vaticano; e una copia autografata con dedica dell’Esortazione Apostolica “Dilexi te”
Il Presidente dona una acquaforte della seconda metà del
XVII secolo, che riproduce la scultura di Alessandro Algardi (1598-1654) per l’altare di San Leone Magno nella Basilica Vaticana; e una biografia di Santa Rosa da Lima, del 1827
Trasferimento nella Sala del Bronzino, dove il Presidente presenta al Santo Padre i suoi Consiglieri
Segue una breve sosta nella Cappella dell’Annunziata, dove sono ad attendere Mons. Sergio Siddi, Cappellano del Quirinale, e Don Santiago Alonso, Cappellano della Tenuta di Castelporziano
Il Santo Padre e il Presidente si recano nella Sala degli Specchi, dove sono ad attendere:
1. Sen. Ignazio La Russa, Presidente del Senato
2. On. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati
3. On. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri
4. Prof. Giovanni Amoroso, Presidente della Corte Costituzionale
con i rispettivi Segretari Generali
Salone delle Feste: – discorso del Presidente della Repubblica
– discorso del Santo Padre
Al termine, passando per il Salone dei Corazzieri, il Santo Padre e il Presidente della Repubblica visitano la Cappella Paolina; quindi, attraversano il Passaggio dell’Oratorio di Paolo V, e raggiungono il balcone per una breve sosta
Il Santo Padre e il Presidente raggiungono la Vetrata per gli Onori e il congedo
Il corteo papale lascia il Palazzo del Quirinale
In Piazza Pio XII la Delegazione Italiana, che ha accolto il Santo Padre alla partenza, si congeda, mentre un Reparto di formazione rende gli onori
Al termine, il Santo Padre fa rientro in Vaticano dall’Arco delle Campane