GSD Foundation ETS a Bergamoscienza 2025: l’importanza del benessere psicofisico e dello sviluppo della resilienza

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 14 ottobre 2025 – GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, partecipa a BergamoScienza. Quest’anno GSD Foundation ETS propone tre eventi dedicati a temi di salute, benessere e resilienza. L’iniziativa rappresenta un’occasione di rilievo per promuovere la conoscenza e l’incontro con il pubblico su argomenti di grande attualità.

Tutti gli eventi si terranno presso la Sala dell’Orologio di “Spazio Cult!”, in Piazza della Libertà, a Bergamo.

Di seguito il calendario delle iniziative:

Venerdì 17 ottobre, ore 18:00 – “Il potere delle parole” a cura della professoressa Anna Ogliari, responsabile dell’Unità di Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Ospedale San Raffaele-Turro e associata di Psicologia Clinica all’Università Vita-Salute San Raffaele e della professoressa Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia.

L’evento si propone di esplorare in modo approfondito il potere terapeutico della poesia, mettendo in luce il profondo legame che unisce mente e corpo. Attraverso l’uso consapevole della parola, considerata non solo come mezzo di comunicazione ma anche strumento capace di dare voce al dolore interiore, la poesia terapeutica offre una via per trasformare l’esperienza della sofferenza. Questo approccio consente di migliorare significativamente il benessere psicologico ed emotivo, favorendo un processo di guarigione che coinvolge sia la dimensione mentale sia quella fisica dell’individuo. L’incontro si propone quindi di valorizzare il ruolo della parola come mezzo universale, accessibile a tutti, per promuovere salute e resilienza interiore.

· Sabato 18 ottobre, ore 9:30 – “Il manuale della prosperità: aumentare la resilienza” a cura dell’ingegner Gianna Moise.

Il percorso si concentra su un approccio pratico volto a sviluppare e rafforzare la resilienza personale, intesa come la capacità di affrontare e adattarsi in modo efficace a situazioni di stress e cambiamenti nella vita quotidiana. Attraverso tecniche mirate di controllo consapevole del respiro e l’adozione di posture di Yoga specifiche, i partecipanti potranno imparare a gestire meglio le proprie reazioni emotive e fisiche, migliorando così il benessere generale. Questo metodo favorisce un equilibrio tra mente e corpo, permettendo di potenziare le risorse interne necessarie per mantenere stabilità e serenità anche di fronte alle difficoltà.

· Sabato 18 ottobre, ore 11:00 – “I respect” a cura di Gabrielle Fellus, istruttrice di Krav Maga e ideatrice del programma “I respect”.

Il workshop formativo si concentra sulla prevenzione, gestione e controllo delle aggressioni sia verbali che fisiche, subite nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare le persone, promuovendo una cultura del rispetto come fondamento imprescindibile, e fornire strumenti pratici ed efficaci per riconoscere i segnali precoci di un comportamento aggressivo e intervenire in sicurezza, riducendo i rischi per l’incolumità del personale, senza mai ricorrere alla violenza. L’incontro fornisce ai partecipanti strumenti pratici e concreti per migliorare la sicurezza personale, con particolare attenzione all’importanza di una postura corretta e all’uso consapevole e strategico della voce per disinnescare potenziali situazioni di rischio e conflitto.