L’ANPI Abbiategrasso e del territorio chiedono la revoca della manifestazione organizzata da Gioventù nazionale “Ritorno a Erebor” in Annunciata

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 14 ottobre 2025 – Anpi Abbiategrasso, insieme alle ANPI di Gaggiano, Buccinasco, Trezzano S/N, Cesano Boscone, Locate Trulzi, Motta Visconti-Casorate Primo e Anpi Coordinamento del Magentino, hanno appreso che è stato dato in concessione dal Comune di Abbiategrasso, per sabato 25 ottobre 2025, lo spazio pubblico dell’Annunciata per la manifestazione organizzata da Gioventù nazionale dal titolo “Ritorno a Erebor”.

“Chiediamo al Sindaco ed all’Amministrazione comunale, come sia stato possibile concedere lo spazio dell’Annunciata a questa manifestazione, chiaramente ispirata al raduno nazifascista “Erebor Camp” e che dovrà ospitare, come apprendiamo dal volantino, una giornata di “guerriglia identitaria e militanza”. Sottolineiamo che la Costituzione è chiara: agire per la Pace, non per la guerriglia, tantomeno identitaria.

Come forze democratiche che si battono ogni giorno a difesa dei principi e diritti fondamentali della nostra Costituzione, che celebriamo anche ogni 25 Aprile, chiediamo che tale concessione venga revocata e certe manifestazioni non siano autorizzate nel nostro Comune e territorio, ribadendo la nostra contrarietà a manifestazioni di tale tipologia, che strizzano chiaramente l’occhio ad una cultura fascista“.

Redazione