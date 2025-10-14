L’associazione “Territori e Sussidiarietà” torna a Monza con Formigoni col suo ultimo libro e uno sguardo sul territorio

(mi-lorenteggio.com) Monza, 14 ottobre 2025 – L’associazione “Territori e Sussidiarietà” torna a Monza ancora una volta con il già governatore lombardo Roberto Formigoni, dopo l’evento dello scorso maggio “Futuro Lombardia” . Il sodalizio guidato da Pierfranco Maffè, Jacopo Dozio e Maurizio De Ponti propone per il prossimo 17 ottobre alle 21 la presentazione del libro “Movimento Popolare” scritto dal già presidente di Regione Lombardia insieme a Rodolfo Casadei e Gian Franco Lucini nella Sala Bella dell’istituto Leone Deon di Monza, dove a moderare l’incontro ci sarà anche Mario Pennacchioni tesoriere dell’associazione.

«Sarà una bella occasione per parlare del libro di Formigoni – ha spiegato Dozio – e anche parlare di politica a livello regionale e territoriale guardando alle esigenze dei cittadini perché la politica è sempre un servizio per il prossimo».

Redazione