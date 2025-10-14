Libri. A Corsico la presentazione de “L’internato mancato” di Giorgio Villani: il ruolo dell’Istituto Sacra Famiglia negli ultimi giorni di Mussolini

Conferenza stampa e prima presentazione del libro si svolgeranno a Corsico il 16 ottobre alle ore 17; l’iniziativa, promossa da amministrazione comunale e Anpi, si svolgerà presso il saloncino “La Pianta” di via Leopardi

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 14 ottobre 2025 – Libro che, oltre a racchiudere minuziose descrizioni su quanto avvenne in un comune dell’hinterland milanese nel periodo 1943/45, contiene importanti novità che modificano radicalmente le descrizioni fatte sino ad oggi su quanto fece Benito Mussolini nel corso della drammatica e al tempo stesso meravigliosa giornata del 25 aprile 1945; non solo, ma, dopo quasi un secolo, il testo, chiarisce anche perché si svolse l’incontro tra alcuni esponenti del CLNAI e il Duce presso l’Arcivescovado di Milano.

Incontro, che gli storici, definirono senza senso, con scopi incomprensibili, sprovvisto di una minima logicità, sconclusionato, oppure, come Scrissero Gianfranco Bianchi e Fernando Mezzetti, un colloquio, quello svoltosi tra Mussolini e alcuni esponenti del CLNAI alla presenza del Cardinale Schuster, denso di “Difformità di orari, circostanze e svolgimenti” tanto che: “Forse, neppure la storia riuscirà mai a dire una parola definitiva” su questo episodio.

Ed invece, due manoscritti scritti da delle suore in posti diversi e in epoche diverse, dopo ottant’anni, cambiano la storia e chiariscono perché si svolse quell’incontro.

Va inoltre evidenziato che nel corso delle ricerche effettuate presso l’archivio della Fondazione della Sacra Famiglia è emerso che tra la fine del 1943 e il 25 aprile 1945 l’ospizio di Cesano Boscone, grazie ad un accordo con SS e comandi fascisti, si trasformò in un vero e proprio porto franco internando diverse centinaia di cittadini, tra i quali figurarono esponenti politici, sindacalisti, parroci e persino consoli, rappresentanti della Croce Rossa a Bruxelles, diplomatici e delegati presso il Comitato Internazionale di Ginevra; non solo, ma di nascosto e a rischio della propria vita, monsignor Moneta ospitò e nascose ebrei, partigiani e cittadini ricercati da fascisti e tedeschi.

Porto franco che il mattino del 25 aprile 1945 fu sollecitato a preparare “Subito” alcune camere per accogliere Amilcare Andrea Benito Mussolini.

Lo scopo? Salvare la vita del Duce consegnandolo, nei giorni successivi, agli alleati.

Dagli archivi sono, infatti, usciti due documenti che stravolgono quanto raccontato sino ad oggi dagli storici; fogli scritti a mano e in epoche e luoghi diversi da due suore.

Manoscritti, che nella loro semplicità, hanno la forza di cambiare la storia e di raccontarci un altro 25 aprile 1945.

Queste le due importanti novità che, con il resoconto sull’Istituto Sacra Famiglia e le storie di alcuni degli oltre duecento internati, caratterizzano il libro “L’Internato mancato”:

Quel giorno il Cardinale Schuster e Mussolini non si incontrarono solo nel tardo pomeriggio come raccontatoci sino ad oggi dagli storici, ma anche il mattino; quindi, non una, come tutti credevamo, ma due volte. Durante l’incontro mattutino (ed ecco la novità più clamorosa) Schuster telefonò al responsabile dell’Ospizio Sacra Famiglia di Cesano Boscone (monsignor Moneta) invitandolo a predisporre (“subito”) i locali necessari ad ospitare il capo del Governo.

Appuntamento del mattino e decisione di far preparare i locali per ospitare il Duce che ci consentono oggi di capire perché si svolse l’incontro pomeridiano (organizzato in fretta e furia) con gli esponenti del CLNAI. Poi successe l’imprevisto, perché, Schuster e Mussolini quando decisero, prima di telefonare all’Ospizio per far preparare le camere e poi di recuperare una parte di responsabili del CLNAI per informarli, erano totalmente all’oscuro che, in un altro luogo di culto, (Istituto Salesiano) sempre quel mattino, il comando partigiano aveva deciso l’arresto senza condizioni del Duce. Quindi, ora sappiamo che non ci sono stati incontri sconclusionati, difformità degli orari, circostanze dubbie, svolgimenti senza senso e, soprattutto, scopi incomprensibili.

Ci sono voluti ottant’anni però oggi, grazie agli scritti delle due suore, tutto appare chiaro tanto da consentirci di riscrivere la storia di quella giornata

Da segnalare, infine, che questo libro è nato grazie anche ad un altro fatto inedito: la collaborazione del giornalista con Prof. studentesse e studenti di informatica e grafica dell’ISS Falcone-Righi di Corsico; collaborazione che è durata tutto l’anno scolastico e ha generato la realizzazione della copertina (tutti gli studenti della quarta G di grafica ne realizzarono una) della parte grafica del volume e della collocazione su internet delle 160 pagine.

Le numerose presentazioni de “L’internato mancato”, a partire da quella che si svolgerà presso l’Istituto IIS Falcone-Righi inizieranno dal mese di ottobre.

