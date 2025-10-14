MODÀ: tra meno di due settimane parte LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR, tra sold out e nuove date aggiunte

Milano, 14 ottobre 2025. Dopo il successo delle due date estive di Milano e Cagliari, che hanno celebrato oltre vent’anni di carriera, i Modà sono pronti a tornare con “La Notte dei Romantici – Il Tour”, al via tra meno di due settimane. Un nuovo viaggio live per festeggiare insieme al pubblico la lunga storia della band milanese. Già sold out le tappe di Padova, Roma e Bari, con nuove date aggiunte a Padova, Milano e Bari.
Durante questi live nei principali palazzetti italiani il pubblico potrà festeggiare insieme a Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) la lunga storia della band milanese compreso l’ultimo singolo “COME HAI SEMPRE FATTO”, una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album dei MODA’ “8 canzoni” (pubblicato in occasione dell’ultimo festival di Sanremo).
I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.
Questo il calendario aggiornato degli appuntamenti:
29 ottobre 2025 Padova Kioene Arena (data zero) NUOVA DATA
30 ottobre 2025 Padova Kioene Arena SOLD OUT
02 novembre 2025 Milano UnipolkForum
03 novembre 2025 Milano Unipol Forum NUOVA DATA
05 novembre 2025 Roma Palazzo dello Sport
11 novembre 2025 Bologna Unipol Arena
18 novembre 2025 Firenze Mandela Forum
23 novembre 2025 Roma Palazzo dello Sport SOLD OUT
26 novembre 2025 Bari Palaflorio SOLD OUT
27 novembre 2025 Bari Palaflorio NUOVA DATA
02 dicembre 2025 Torino Inalpi Arena
I biglietti sono disponibili su Ticketone e su tutti gli altri circuiti online e nei punti vendita abituali.
Radio partner degli eventi sarà RTL 102.5.
I Modà, che in carriera hanno conquistato 1 Disco di Diamante, 31 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro con oltre 2 milioni di copie vendute, continuano a scrivere una storia fatta di grandi successi, ma anche di sfide e risalite. Un percorso autentico che li ha resi una delle band più amate del panorama italiano, grazie a un legame profondo e sincero con il loro pubblico, che non ha mai smesso di sostenerli.