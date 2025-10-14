OPERE PUBBLICHE. CORSIA PREFERENZIALE 90-91, TRA STUPARICH E ZAVATTARI RILEVATA PRESENZA DI AMIANTO

In corso le valutazioni per attivare la necessaria bonifica e proseguire i lavori nelle zone ora contaminate. I lavori proseguono dove non è presente l’amianto. Confermata l’entrata in funzione della preferenziale a fine 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2025 – Nelle scorse settimane in alcune zone del cantiere per la preferenziale 90-91 di piazzale Zavattari-Stuparich è stata rilevata la presenza di amianto in frammenti compatti non polverizzati di pochi millimetri. Il materiale rilevato è stato individuato durante le operazioni di vagliatura del terreno scavato in cantiere e destinato a successivo reimpiego, e non era stato trovato nelle fasi preliminari delle opere, durante le campionature, perché molto fine e localizzato in alcune porzioni dell’intero cantiere.

Dalle ricognizioni storiche effettuate la presenza del materiale inquinante è riconducibile a lavori effettuati negli anni ‘50-‘60 del secolo scorso per la copertura dell’alveo del fiume Olona.

Sono in corso analisi ulteriori e le lavorazioni nelle zone interessate sono state interrotte nel rispetto di tutte le norme. Sono state avviate le procedure necessarie per definire le modalità, i costi di bonifica e i tempi di realizzazione, al fine di poter salvaguardare la salute pubblica e proseguire i lavori.

Proseguono invece regolarmente i lavori nelle aree di cantiere non interessate dai ritrovamenti. Restano confermati i tempi già definiti per la realizzazione della corsia preferenziale della 90-91 che entrerà in funzione entro la fine del 2026.

Nelle prossime settimane, al termine delle valutazioni in corso, sarà possibile comunicare modalità, tempi e costi delle necessarie operazioni.