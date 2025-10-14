Rozzano piange la scomparsa di Angelo Valente, leggenda della kickboxing e simbolo dello sport cittadino

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 14 ottobre 2025 – L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Angelo Valente, ex pugile professionista e quattro volte campione del mondo di kickboxing. Figura carismatica e riferimento per il mondo dello sport, Valente ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva della città.

Originario di Milano ma profondamente legato al territorio di Rozzano, Angelo Valente ha rappresentato un’autentica eccellenza sportiva, distinguendosi non solo per i suoi successi sul ring, tra cui numerosi titoli nelle federazioni W.K.A. e W.P.K.C., ma anche per l’impegno come tecnico e formatore di giovani atleti.

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, ha fondato la palestra Kick And Punch diventata in pochi anni un punto di riferimento per professionisti e appassionati. Valente ha allenato campioni e celebrità, contribuendo a diffondere i valori dello sport, della disciplina e del rispetto. Nel 2024 era stato insignito dal CONI della Palma di bronzo al merito tecnico, riconoscimento riservato ai tecnici che si sono distinti per risultati e contributi di alto profilo allo sport italiano.

“La scomparsa di Angelo Valente ci addolora profondamente – ha dichiarato il sindaco Mattia Ferretti – è stato un campione dentro e fuori dal ring, una persona che ha saputo trasmettere i valori autentici dello sport con passione e generosità. Il suo impegno ha contribuito alla crescita sportiva e umana della nostra comunità”.

L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia, degli amici, degli atleti e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le persone che ha ispirato e formato nel corso della sua straordinaria carriera.

