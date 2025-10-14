Totti, Vieri, Toni, Matri, Nargi e Cattelan in campo a Tortona per sostenere l’Associazione Para Padel Project

(mi-lorenteggio.com) Tortona, 14 ottobre 2025 – Svelato il programma di “One – Stronger Together”, l’evento in programma sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 16.00, nella Cittadella dello Sport di Tortona. Leggende del calcio e del mondo dello spettacolo si uniranno per un obiettivo comune: fare del bene attraverso lo sport. L’iniziativa nasce per sostenere l’Associazione Para Padel Project, che offre a persone con lesioni midollari nuove opportunità di riabilitazione, crescita e rinascita personale attraverso lo sport.

“One – Stronger Together” inaugura le attività di intrattenimento della Cittadella dello Sport di Tortona, una struttura che rappresenta un esempio concreto di valorizzazione urbana e restituzione al territorio, fortemente voluta dalla famiglia Gavio, nella convinzione che sport e cultura siano straordinari strumenti di aggregazione sociale e territoriale.

Il programma

La giornata si aprirà alle ore 16.00 con “Supernova Live”, l’anteprima speciale di Alessandro Cattelan. Lo showman tortonese, prima di presenziare all’evento One – Stronger Together, sarà protagonista di un nuovo format dal vivo ospitato in un box di vetro: un incontro tra storie, musica, parole e ironia.

Il pubblico, prima di entrare nella Cittadella dello Sport per l’inizio dello show, potrà osservare e ascoltare dall’esterno ciò che accade all’interno del suggestivo cubo di vetro.

Dalle ore 17.00, con la conduzione di Federica Nargi e la telecronaca di Gianluigi Bagnulo, si apriranno le porte della Cittadella dello Sport e inizierà il Power Start, show di apertura che introdurrà il Para Padel Match, guidato da Pippo Galliano e dedicato agli atleti del Para Padel Project. Alle ore 18.10 sarà il momento del Big Show, con il VIP Match che vedrà scendere in campo Francesco Totti, Christian Vieri, Luca Toni, Alessandro Matri, Luigi Di Biagio, Vincent Candela, Tomas Locatelli e Nicola Amoruso per una sfida all’insegna dell’amicizia, del divertimento e della solidarietà. Numerosi i momenti dedicati a spettacolo, danza e musica, che vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Maurizio Rossato, produttore e regista radiofonico, noto per la regia di diversi programmi di successo su Radio Deejay e le coreografie di Macia del Prete e del collettivo di danza Nero Talent Container. Non potrà mancare anche la ormai famosa “kiss cam”, che permetterà al pubblico di interagire con i Talent protagonisti dell’evento.

Il gran finale, alle ore 19.30, sarà “Stronger Together”, gli ex campioni e para atleti della Federazione Italiana Tennis e Padel condivideranno campo ed emozioni in un momento simbolico, intenso e autentico, che racconterà il vero significato del titolo dell’evento — più forti insieme.

“Con One – Stronger Together vogliamo dimostrare che il padel è molto più di un gioco: è un linguaggio universale che unisce persone con storie e abilità diverse. Portare in campo campioni del calcio insieme a para atleti è il modo migliore per raccontare cosa significa davvero essere più forti insieme. La Cittadella dello Sport è il luogo perfetto per lanciare questo messaggio.” Ha dichiarato Pippo Galliano fondatore dell’Associazione Para Padel Project.

“Sono davvero felice di essere presente all’evento che si terrà alla Cittadella dello Sport, sarà una giornata che unisce sport, amicizia e solidarietà. È bello ritrovarsi in campo per una causa importante, ancora di più quando nasce dall’impegno di un amico come Pippo Galliano.” – ha dichiarato Bobo Vieri – “Il padel è uno sport che mi ha permesso di ritrovare quelle sensazioni uniche legate all’adrenalina della partita, alla voglia di vincere e di sfidarsi. E quando allo sport si aggiunge la possibilità di mettere insieme persone e storie diverse, diventa qualcosa di ancora più bello: ci fa divertire, ma soprattutto ci ricorda quanto sia importante fare qualcosa di concreto per gli altri.”

“Siamo entusiasti di ospitare questo evento che segna l’avvio delle attività di intrattenimento della Cittadella dello Sport di Tortona. È per noi un grande onore poter dare un palcoscenico ad amici e partner di questa iniziativa. Un grazie speciale a Stars on Field, che ha ideato e reso possibile la realizzazione di questo evento in pochissimo tempo, e a tutti i grandi campioni che insieme a Giuseppe ‘Pippo’ Galliano, ci accompagneranno in questa giornata di grande sport e solidarietà” – ha dichiarato Alessandro Gandolfo, Amministratore Delegato di Gestione Cittadella – “La loro partecipazione è simbolo di quanto possiamo fare insieme per lo sport e per progetti che promuovono valori fondamentali come la solidarietà e l’inclusione, come nel caso dell’Associazione Para Padel Project.”

Il 40% dell’incasso sarà devoluto all’associazione dell’Associazione Para Padel Project.

