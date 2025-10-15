Abbiategrasso. La replica del Sindaco al comunicato diffuso ieri da Anpi e relativo alla concessione di una sala dell’ex convento dell’Annunciata al gruppo Gioventù Nazionale

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 15 ottobre 2025 – In riferimento alle recenti discussioni riguardanti la concessione di uno spazio pubblico presso l’ex convento dell’Annunciata per il convegno “Ritorno a Erebor”, organizzato da Gioventù Nazionale per il prossimo 25 ottobre, il Sindaco Cesare Nai interviene per chiarire la posizione dell’Amministrazione Comunale.

“La richiesta di utilizzo di una sala dell’Annunciata è pervenuta agli uffici comunali da parte di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile facente capo al partito Fratelli d’Italia”, spiega il Sindaco. “La domanda, presentata secondo le procedure previste, specificava la volontà di organizzare una conferenza, dietro regolare pagamento del canone di concessione”.

“Dal punto di vista formale e normativo, non sussistevano elementi per negare la concessione – spiega il sindaco Cesare Nai – Gioventù Nazionale è l’espressione di un partito pienamente inserito nell’arco costituzionale, che peraltro esprime l’attuale guida del Governo. Agli uffici preposti spetta il compito di valutare la correttezza della richiesta, non di operare una selezione di natura politica sull’identità del richiedente, purché questo si muova nel pieno rispetto delle leggi dello Stato”.

L’Amministrazione Comunale ha il dovere di assicurare che l’utilizzo degli spazi pubblici avvenga nel rispetto delle regole e del dibattito civile – conclude Nai – verificando che i contenuti e le modalità delle iniziative siano sempre conformi a quanto concordato nel rispetto delle regole democratiche”.

Redazione