Amministrative Corsico 2026. Antonio Saccinto (FdI): “Ci sarò e sono a disposizione della Città!”

Corsico, 15 ottobre 2025 –

Molti cittadini, amici e conoscenti mi chiedono di candidarmi alle prossime elezioni come candidato sindaco, con me alla guida di un centrodestra unito, avremmo molte probabilità di dare risposte serie a questa città amministrata male nei 3 temi fondamentali, sicurezza, pulizia e degrado il tutto amplificato dalla presenza massiccia di cittadini extracomunitari che non sappiamo nemmeno se hanno diritto a stare in Italia, mentre grazie agli errori del sindaco Ventura ormai hanno “conquistato” parecchie zone della città rendendola un ghetto di periferia.

Cosa rispondo ai tanti che mi chiedono l’impegno alle prossime elezioni del maggio 2026?

Sono lusingato della richiesta che arriva da molti, Io ci sarò perchè voglio vincere e sono a disposizione della città, dei cittadini e dei partiti del centrodestra per localizzare il migliore di Noi che possa fare sintesi sui programmi, progetti e necessità per portare il centrodestra unito alla vittoria riportando Corsico ad un livello di qualità della vita molto più alto.

Più sicurezza, più pulizia, meno degrado.

Antonio Saccinto