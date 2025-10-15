AMSA. SCIOPERO GENERALE DI VENERDÌ 17 OTTOBREPOSSIBILI DISAGI NELLA RACCOLTA RIFIUTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025 – Amsa informa che venerdì 17 ottobre, a seguito della dichiarazione di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel potrebbero verificarsi disservizi in merito alla raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, apertura delle riciclerie e piattaforme ecologiche. Saranno comunque garantite, ai sensi della legge 146/90, le prestazioni indispensabili.

Gli eventuali disagi saranno recuperati nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e della normativa vigente.

Redazione