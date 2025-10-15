AREA P. DOMENICA LO SGUARDO ETICO DI MAURO FERRARI

  • (mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre, alle ore 10.30 in Aula consiliare a Palazzo Marino, torna “Area P. Milano incontra la poesia” con “Lo sguardo etico di Mauro Ferrari (presenta Giancarlo Pontiggia)”.
  • Mauro Ferrari (Novi Ligure, 1959) è al tempo stesso poeta, critico, narratore e direttore editoriale di puntoacapo Editrice.
  • Nel campo della poesia ha pubblicato: Forme (1989), Al fondo delle cose (1996), Nel crescere del tempo (2003), Il bene della vista (2006), Il libro del male e del bene (2016), Vedere al buio (2017), La spira (2019). L’ultimo lavoro è Seracchi e morene (Passigli poesia, 2024).
  • Ingresso libero fino a esaurimento posti.

