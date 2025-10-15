CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2025: DOMENICA 19 OTTOBRE L’OPEN DAY DELL’ASST OVEST MILANESE 

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 15 ottobre 2025

L’ASST Ovest Milanese propone una giornata dedicata alle vaccinazioni antiinfluenzali, alle quali vengono affiancate, in base alle fasce d’età e alle indicazioni mediche, le vaccinazioni anti Covid-19, anti Pneumococco e contro l’Herpes Zoster.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 presso tutti gli Ospedali dell’ASST:

• Ospedale di Magenta – centro Prelievi, via al Donatore di Sangue, 50

• Ospedale Vecchio di Legnano, via C. Candiani

• Ospedale C. Cantù di Abbiategrasso, piazza Mussi, 1

• Ospedale di Cuggiono, via G. Badi, 4

Per aderire alla campagna vaccinale, si può effettuare direttamente la prenotazione sul sito: https://prenotasalute.regione.lombardia.it.

“La vaccinazione è la difesa più efficace contro la diffusione dei virus e batteri e le loro complicanze – afferma il Direttore Socio Sanitario dell’ASST Ovest Milanese, Giovanni Guizzetti – E’ importante aderire alla campagna avviata da Regione Lombardia al fine di proteggere noi stessi e le persone che ci stanno accanto. Vaccinarsi, quindi, non è solo una scelta personale, ma un concreto atto di responsabilità.”

“Durante l’open Day – aggiunge Cesario Barbato, Direttore della S.C. Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive – proporremo innanzitutto quella antinfluenzale, alla quale può sottoporsi tutta la popolazione, così come il vaccino contro le nuove varianti del Civid-19 che, sebbene con intensità diversa, rappresentano ancora la seconda causa di contagio”.

Redazione