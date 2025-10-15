CDI E FONDAZIONE VERONESI INSIEME PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

Torna la PittaRosso Pink Parade promossa da Fondazione Veronesi: dal 17 al 20 ottobre visite senologiche gratuite con il team di senologi CDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025. Nell’anno del suo cinquantennale, il Centro Diagnostico Italiano rinnova il proprio impegno accanto a Fondazione Umberto Veronesi ETS per la prevenzione al femminile. In occasione della PittaRosso Pink Parade 2025 – la tradizionale camminata non competitiva che raccoglie fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili (seno, utero e ovaio) – CDI offrirà visite senologiche gratuite a bordo del proprio ambulatorio mobile.

Le visite si terranno in alcune delle principali piazze di Milano durante quattro giornate consecutive, dal 17 al 20 ottobre: venerdì 17 ottobre in Largo La Foppa e sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 ottobre in piazza Sempione.

Un team dedicato di senologi del Centro Diagnostico Italiano sarà a disposizione delle cittadine per effettuare controlli clinici gratuiti e fornire indicazioni utili all’autopalpazione mensile e alla prevenzione personalizzata, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute del seno.

«Il tumore al seno rappresenta ancora oggi la neoplasia più diagnosticata nella popolazione femminile italiana, con oltre 55.000 nuovi casi ogni anno*. L’arma più efficace per contrastarlo resta la diagnosi precoce che permette trattamenti meno invasivi e tassi di sopravvivenza superiori al 90% a cinque anni dalla diagnosi. Offrire occasioni di screening gratuiti, in luoghi accessibili e in un contesto di sensibilizzazione come questo, significa creare cultura della prevenzione e abbattere quelle barriere che ancora oggi allontanano molte donne dai controlli regolari», spiega la dottoressa Daniela Bossi, senologa consulente del Centro Diagnostico Italiano.

Durante le visite verranno eseguite valutazioni cliniche del seno e forniti consigli su eventuali esami di approfondimento o percorsi personalizzati di prevenzione, anche in relazione ai fattori di rischio individuali (età, familiarità, stile di vita).

Le visite sono rivolte a donne a partire dai 25 anni e sono prenotabili, a partire dal 1° ottobre, al numero 02 48317300 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

Centro Diagnostico Italiano (CDI)

Il Centro Diagnostico Italiano è un gruppo di strutture sanitarie ambulatoriali a servizio completo orientato alla prevenzione, diagnosi e cura. Nato a Milano nel 1975, è presente sul territorio lombardo attraverso un network di 35 sedi, collocate a Milano, Corsico, Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Pavia, Varese. CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia e visite specialistiche ambulatoriali (sedi Viale Monza, Rho, Besozzo e Cernusco sul Naviglio). Dispone di un’area privata e di un’area a servizio delle aziende. Con oltre 50 diversi servizi riguardanti numerose aree specialistiche e oltre 2.000 collaboratori tra medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e personale amministrativo, CDI è al servizio di 600mila utenti unici all’anno.

