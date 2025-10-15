Ceriano Laghetto aderisce al Baby Loss Awareness Day

La biblioteca comunale si illumina per la consapevolezza sul lutto perinatale

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 15 ottobre 2025. Anche il Comune di Ceriano Laghetto partecipa oggi, 15 ottobre, al “Baby Loss Awareness Day”, la giornata internazionale dedicata alla consapevolezza sulla perdita di un bambino in gravidanza o dopo la nascita.

Un appuntamento che si celebra in questa data in tutto il mondo.

Per questo motivo le vetrine della Biblioteca Comunale saranno illuminate, anche durante la prossima notte, trasformandosi in un simbolo di vicinanza e solidarietà verso tutte le famiglie colpite dal lutto perinatale.

In biblioteca sarà inoltre messo a disposizione di tutti materiale di approfondimento sul tema, con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e supporto alle famiglie.

In Italia, dal 2006 l’associazione CiaoLapo, con sede principale a Prato e diffusa con gruppi di sostegno in 16 regioni e 150 punti nascita (www.ciaolapo.it) offre sostegno alle famiglie colpite dal lutto perinatale.

Con l’adesione all’iniziativa promossa da Ciaolapo, l’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto intende dare un segnale internazionale di attenzione e solidarietà alle famiglie che vivono un passaggio così doloroso, fornendo loro strumenti utili ad affrontarlo, a partire dal senso di vicinanza e condivisione della comunità.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e cittadine a partecipare simbolicamente all’ “Onda di Luce” e a consultare il materiale informativo presso le vetrine della biblioteca comunale, per contribuire a diffondere consapevolezza e sostegno verso chi vive il dolore della perdita di un figlio.

Nel 2023 sono finalmente uscite le Raccomandazioni italiane per l’assistenza alla morte in utero: un prezioso documento che mira ad abbattere le diseguaglianze nella gestione clinica e psicologica della morte in utero, garantendo a tutte le donne e coppie lo stesso standard di assistenza, in tutti gli ospedali italiani.

CiaoLapo ha preso parte alla stesura del documento attraverso il Prof. Alfredo Vannacci, fondatore e vicepresidente dell’associazione.

Il prossimo passo è realizzare analoghe raccomandazioni per aborto e morte neonatale, e trasformare in linee guida le raccomandazioni già esistenti, affinché ogni donna in Italia riceva lo stesso trattamento e la stessa cura a seguito di un lutto perinatale.

“Illuminando il maggior numero di monumenti – spiegano dall’associazione – abbracciamo virtualmente tutte le madri, i padri e le famiglie che hanno perso un bambino e fare luce, insieme, sulla strada da percorrere per azzerare le morti evitabili e migliorare l’assistenza, affinché nessuno resti indietro”.

Redazione