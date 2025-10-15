Como, ruba una costosa bicicletta elettrica in centro storico e dopo qualche ora tenta di rivenderla in via Milano. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 15 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha denunciato in stato di libertà per ricettazione, un 18enne tunisino, in regola con le norme sul soggiorno, con qualche precedente di polizia alle spalle.

Verso le 19.30 di ieri, una volante è stata indirizzata in Piazza Perretta a lato della Banca d’Italia dove, un 27enne comasco denunciava ai poliziotti il furto della propria bicicletta elettrica – del valore stimato di circa 800 euro – che aveva lasciato legata con una catena e lucchetto.

Gli agenti hanno così acquisito tutti i riferimenti e le descrizioni del probabile ladro, infatti i poliziotti hanno ascoltato e poi acquisito le dichiarazioni di un testimone che aveva notato un uomo allontanarsi dalla zona con una bicicletta dello stesso tipo.

Dopo qualche ora, verso le 23.00, la volante è stata inviata in via Milano alta, su richiesta da parte di un 27enne del Bangladesh, che tramite il 112 NUE aveva raccontato di aver notato su un sito internet, un annuncio di vendita della propria bicicletta elettrica che gli era stata rubata due giorni prima e che aveva appuntamento con il venditore per procedere all’acquisto.

All’appuntamento oltre al 27enne, vi erano anche i poliziotti della volante che hanno lasciato avvicinare il venditore, poi identificato nel 18enne tunisino, bloccandolo con una bicicletta elettrica al seguito della quale non ha saputo fornire giustificazioni sul possesso.

In virtù del fatto che il 27enne del Bangladesh dichiarava che la bici in questione non fosse la sua, è stato richiamato il 27enne di Como proprietario della bicicletta rubata in centro poco prima, che con precisione e dovizia di particolari ha riconosciuto e dimostrato che il velocipede in questione fosse di sua proprietà.

Il 18enne tunisino è stato portato in Questura e denunciato per ricettazione.

La sua posizione verrà comunque attentamente vagliata dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione.