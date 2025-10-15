GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 15 ottobre.

PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE MAIONE A EVENTO DI ARPA SU ‘COMUNICAZIONE, AMBIENTE, ETICA E SOSTENIBILITÀ’

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, partecipano all’evento organizzato da Arpa Lombardia ‘Comunicazione e ambiente, etica e sostenibilità’.

Il convegno rientra tra le iniziative promosse dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente in occasione del Giubileo 2025 e intende approfondire temi legati a sostenibilità, fede e scienza. Presenti, tra gli altri, anche Fabio Cambielli e Lucia Lo Palo, rispettivamente direttore generale e presidente di Arpa Lombardia, e don Cristiano Re, delegato vescovile nella Diocesi di Bergamo.

– ore 10, Auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano).

MILANO, PRESEIDENTE FONTANA A EVENTO PER IL 20ESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE CATELLA

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all’evento di celebrazione del ventesimo anniversario della Fondazione Riccardo Catella dal titolo ‘NOI. Partecipare è condividere’.

– ore 13, Fondazione Catella, (via G. De Castilla, 28 – Milano).

PALAZZO LOMBARDIA. INFERMIERI STRANIERI, PRESIDENTE FONTANA A CONFERENZA STAMPA SU PROGETTO MAGELLANO

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto Magellano, gestito dal Centro Gulliver di Varese in collaborazione con Regione Lombardia, Università degli Studi dell’Insubria, ASST e Enti sanitari/assistenziali lombardi. Partecipano Emilio Curtò, presidente del Centro Gulliver; Marcello Torre, Dapss (Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie) Asst Sette Laghi; Andrea Frignani, direttore generale Asst Pavia; Maria Pierro, rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria.

– ore 14, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa.

CREMONA, ASSESSORE BEDUSCHI A EVENTO SU OPPORTUNITÀ FINANZIAMENTO FILIERA ZOOTECNICA

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, partecipa, a Cremona, all’evento dal titolo ‘Opportunità di finanziamento per la filiera zootecnica lombarda – Una proposta concreta a sostegno degli investimenti’.

– ore 9.30, Cremonafiere (piazza Zelioli Lanzini, 1 – Cremona), sala Guarnieri del Gesù.

BERGAMO, ASSESSORE TERZI A INAUGURAZIONE FORUM POLIZIA LOCALE

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa, a Bergamo, all’inaugurazione della quarta edizione del Forum Polizia Locale.

– ore 9.30, Fiera di Bergamo (via Lunga – Bergamo), galleria centrale.

SESTO SAN GIOVANNI/MI, ASSESSORE FERMI EVENTO SU TECNOLOGIE DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE

L’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, partecipa al Huawei Enterprise Roadshow 2025, dedicato alle ultime innovazioni tecnologiche in tema di ICT (Information and Communication Technology).

– ore 10, Grand Hotel Villa Torretta, (via Milanese, 3 – Sesto San Giovanni/MI).

CANTÙ/CO, ASSESSORE LUCCHINI VISITA ASSOCIAZIONE ABILITIAMO AUTISMO ODV

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, visita l’associazione di volontariato Abilitiamo Autismo.

– ore 11, Cascina Cristina (via per Alzate, 76 – Cantù/CO).

ERBA/CO, ASSESSORE FERMI AD ASSEMBLEA GENERALE DI CONFINDUSTRIA COMO E CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO

L’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, partecipa all’assemblea generale di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio.

– ore 16.30, Lariofiere Centro Espositivo e Congressuale (viale Resegone – Erba/CO).

MILANO, ASSESSORE MAZZALI A PRESENTAZIONE ADI DESIGN INDEX

L’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, partecipa, a Milano, alla presentazione degli Adi Design Index.

– ore 18, ADI Design Museum, (piazza Compasso d’oro, 1 – Milano).

