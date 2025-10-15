L’1 E 2 NOVEMBRE TORNA L’APPUNTAMENTO CON “BIMBINFIERA” LA FIERA-EVENTO DEDICATA A GRAVIDANZA, BEBE’ E FAMIGLIE GIUNTA ALLA 61a EDIZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025 – Torna l’1 e il 2 novembre al Superstudio Maxi di Milano l’appuntamento con BIMBINFIERA, la fiera-evento dedicata a gravidanza, bebè e famiglie che da 61 edizioni è punto di riferimento per i neo e futuri genitori in tema di puericultura.

Tra le vie, i parchi e i giardini espositivi della città family friendly ideata dalla manifestazione organizzata da Sfera MediaGroup, divisione infanzia di RCS MediaGroup, neo e future mamme, papà e bimbi potranno vivere un week end all’insegna delle novità, della scoperta, delle emozioni e del divertimento.

I neo e futuri genitori potranno esplorare e testare in anteprima, e acquistare a prezzi speciali, le novità di oltre 70 brand di primarie aziende italiane e internazionali.

Partecipare a numerose masterclass sui principali temi legati a gravidanza, cura e benessere di mamme e bebè, ma anche sicurezza e bellezza, tenute, nel Palaconferenze di Bimbinfiera,da specialisti ed esperti affiancati dai giornalisti delle testate infanzia di RCS.

Confrontarsi e ricevere consigli gratuiti da medici specialisti (pediatri, ostetrici, ginecologi, psicologi, etc.) su gravidanza, svezzamento, alimentazione, cura quotidiana e molto altro, nella Clinica della famiglia,a cura di Santagostino – La Tua Salute, la rete di poliambulatori specialistici del Gruppo Unipol.

Prendere parte ai corsi dedicati al benessere dei più piccoli, rivolti alla sicurezza e alla disostruzione pediatrica, a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Merate, e all’educazione stradale per i bambini, tenuti dalla Polizia di Stato. Accompagnati da personale esperto potranno anche imparare le tecniche di massaggio neonatale.

Tra i molteplici appuntamenti poi #SOSGENITORI diFrancesca Valla, la famosa Tata Francesca della TV, che nella Casa di Bimbinfiera condividerà esperienze con i genitori e dedicherà ai più piccoli incontri e letture animate.

L’intrattenimento per i bambini di tutte le età è nel Parco giochi dove, con i laboratori organizzati da importanti aziende del giocattolo e glispettacoli a cura di Coccole Sonore, potranno condividere attraverso il gioco momenti di socializzazione fondamentali per lo sviluppo dei più piccini.

Agli adulti è invece dedicata l’esclusiva Stroller Race di Bimbinfiera, l’ormai iconica corsa contro il tempo in un percorso a ostacoli per sfidarsi e dimostrare la propria abilità alla guida del passeggino.

Anche in occasione della 61ª edizione Bimbinfiera, a sostegno delle famiglie, conferma l’ingresso al costo invariato di 15 euro e gratuito per i bambini fino a 10 anni. Al loro arrivo, nel Parco dell’Accoglienza, tutti i visitatori saranno accolti con l’esclusivo welcome bag di Bimbinfierae per vivere senza pensieri le necessità dei più piccoli avranno a disposizione la Stazione Cambio, un’attrezzatissima nursery per il cambio pannolini, e il Salotto dell’Allattamento per il momento della poppata.

I biglietti di Bimbinfiera sono disponibili in prevendita su www.bimbinfiera.it. Sul sito e nella pagina Facebook @bimbinfierasfera inoltre sono disponibili, in continuo aggiornamento, il palinsesto completo degli appuntamenti, le novità e promozioni esclusive.

Anche quest’anno Bimbinfiera vede al suo fianco importanti aziende che hanno scelto di essere partner contribuendo attivamente allo sviluppo della fiera-evento con idee e progetti: Dacia, Fresh&Clean, Huggies, Kids&Us, Mam, PEG – main partner; Gemar e The Playful Living – partner tecnico; Santagostino – La Tua Salute,la rete di poliambulatori specialistici del Gruppo Unipol – partner scientifico; Coccole Sonore e le testate infanzia RCS MediaGroup: Io e il mio bambino e quimamme.it sono media partner.

La 61a edizione di Bimbinfiera è sostenuta da una campagna multimediale pianificata sui mezzi Cairo Editore e RCS MediaGroup, attraverso newsletter dedicate e con la distribuzione di buoni sconto presso corsi pre-parto, asili nido e nei negozi prima infanzia specializzati, Prenatal e Bimbo Store.

1|2 novembre 2025 – Superstudio Maxi, Via Moncucco 35, Milano

Prevendita biglietti su www.bimbinfiera.it