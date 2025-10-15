MILAN URBAN FOOD POLICY PACT. DOMANI LA TERZA PLENARIA DEL GLOBAL FORUM 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025 – Domani, giovedì 16 ottobre, si terrà la terza sessione plenaria del Milan Urban Food Policy Pact Global Forum 2025 (ore 15.30 Sala Alessi, Palazzo Marino), a cui partecipano la Vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo e Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.

La cerimonia di chiusura del MUFPP Global Forum 2025 segnerà la conclusione di tre giorni di dialogo, scambio e visione collettiva, aprendo a nuove collaborazioni tra le città. Dopo i saluti, seguirà una tavola rotonda che riunirà rappresentanti di importanti organizzazioni internazionali, istituti di ricerca e reti della società civile tra cui The Farmers Market Coalition, Eurocities, World Resources Institute, The Catholic University of Bandung, Mercociudades, GAIN, Agroecology Fund.

Nella quarta giornata di Forum, le delegazioni estere avranno anche la possibilità di visitare il Mercato Agroalimentare SoGeMi e due centri cucina di Milano Ristorazione (Sammartini e Quaranta) per un momento di incontro e scambio di buone pratiche. I lavori dei delegati del MUFPP proseguiranno anche nella giornata di venerdì 17 con altre visite in luoghi chiave del sistema alimentare della città.

