MILANO. BENEMERENZE CIVICHE: SONO 280 LE CANDIDATURE PER L’AMBROGINO D’ORO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2025 – È scaduto oggi il termine di presentazione delle domande per l’assegnazione delle Civiche Benemerenze che il Comune di Milano conferisce tradizionalmente ogni anno il 7 dicembre.
Sono pervenute 337 mail o lettere di proposta per 280 candidature complessive.
Tra queste, nel dettaglio, 109 sono di persone fisiche, di cui 29 donne e 82 uomini (due candidature di coppia); 31 alla memoria, di cui 8 donne e 23 uomini; 140 le proposte per soggetti collettivi (associazioni, imprese, gruppi).
A metà novembre sarà convocata la Commissione composta dall’Ufficio di Presidenza e dai capigruppo che deciderà a chi assegnare le benemerenze.
