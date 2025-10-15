Monza. Dal 10 novembre al via la nuova linea circolare z213: collegamento diretto con la zona del Carcere

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 ottobre 2025 – A partire da lunedì 10 novembre sarà attiva a Monza la nuova linea di trasporto pubblico locale z213 “Circolare”, istituita su richiesta del Comune all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Bacino.

La nuova linea nasce per garantire una maggiore capillarità del servizio urbano, rispondendo alle comprovate esigenze di collegamento con la zona di via Sanquirico, dove si trova il Carcere di Monza, fino ad oggi non servita direttamente dal trasporto pubblico locale.

Una novità molto attesa. L’introduzione della nuova linea risponde a un’attesa da lungo manifestata all’interno delle istituzioni locali e che – in modo più ampio – si inserisce all’interno di un lavoro di implementazione dell’offerta del trasporto pubblico locale di cui il Comune si sta occupando insieme ad agenzia TPL in vista della prossima revisione del piano di bacino.

La linea z213, nello specifico, permetterà una più capillare copertura a servizio di più quartieri della città, da Regina Pacis a San Rocco, collegando gli importanti assi viabilistici di via Buonarroti e via Borgazzi – due delle principali direttrici del traffico nord-sud in città – attraverso l’altrettanto rilevante arteria stradale di via Aquileia – via Monte Santo.

La tratta. Il percorso, a carattere circolare e dalla durata complessiva di circa mezz’ora, partirà dal capolinea di Porta Castello (Stazione FS) e toccherà alcuni dei principali assi viari cittadini: via Turati, corso Milano, via Borgazzi, via Aquileia, via Monte Santo, viale Enrico Fermi, via Buonarroti e via Mentana, per poi rientrare a Porta Castello.

La linea effettuerà 15 fermate, utilizzando in gran parte quelle già esistenti lungo il tracciato, con l’unica eccezione della nuova fermata su viale Fermi, già dotata di pensilina, nei pressi di via Sanquirico e della Casa Circondariale e anche del rinnovato Polo sportivo “Chiolo Pioltelli”.

Gli orari del servizio. Il servizio sarà operativo nei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 17.30, con una corsa ogni 45 minuti. Nei primi sei mesi sarà effettuato un monitoraggio del numero di passeggeri per valutare eventuali potenziamenti del servizio in base all’effettiva domanda di utilizzo. Gli orari completi e i dettagli del servizio sono disponibili sul sito http://www.nordesttrasporti.it.

“Con questa nuova linea – afferma l’Assessora alla Viabilità e ai Trasporti Irene Zappalà – diamo ai trasporti della città una dimensione ancor più completa di servizio pubblico, nella logica di rispondere alle esigenze della collettività anche nelle situazioni di particolare necessità, a partire in questo caso da quelle della casa circondariale. Il potenziamento del trasporto pubblico con l’istituzione di una nuova linea a servizio di più quartieri passando per arterie importanti della città – corso Milano e via Borgazzi, via Aquileia e via Monte Santo, via Buonarroti e via Mentana – ha anche lo scopo di contribuire a ridurre la necessità d’utilizzo dei veicoli privati e, di conseguenza, garantire nel lungo termine una maggior qualità dell’aria e minor congestione del traffico lungo alcuni tra i principali assi viari della città”.

